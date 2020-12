Los diputados por Fuerteventura de Coalición Canaria presentan enmiendas al Presupuesto de Canarias para la isla por un valor de 34,7 millones de euros

Los diputados del Grupo Nacionalista Canario por la isla de Fuerteventura Nereida Calero, Jana González, Mario Cabrera y José Miguel Barragán han presentado un centenar de enmiendas al Presupuesto de la Comunidad Autónoma para la isla por un valor de 34,7 millones de euros.

Las enmiendas propuestas vienen a aumentar partidas concretas que a su juicio quedaban insuficientemente dotadas como es la correspondiente al equipamiento del Búnker del Hospital de Fuerteventura, el apoyo a la reactivación social y económica, la ampliación del puerto de Corralejo entre otras, por un importe de 6,2 millones de euros.

En un segundo bloque se presentan enmiendas por valor de 5,5 millones de euros para incluir varios proyectos que no fueron contemplados en el Presupuesto, especialmente de infraestructura educativa que sí lo estaban en el de 2020 pero no fueron ejecutados, “como tantas veces se ha denunciado en la cámara regional. Ejemplos son la EI Antigua, el CEIP Tostón, el CEIP Francisco Navarro Artiles y el CEIP Tarajalejo. Se incluyeron también en este bloque las ayudas a estudiantes para traslado fuera de la isla para formación académica y ayudas al transporte escolar para enseñanzas no obligatorias

En el ámbito sanitario se introducen en enmiendas sobre el ámbito sanitario, se incorporan, entre otras partidas, la dotación para Fuerteventura de un helicóptero de soporte vital avanzado, ambulancias medicalizadas para el norte y sur de la isla, aumento de personal, ayudas al alojamiento en Gran Canaria y Tenerife para enfermos desplazados y mejorar en los servicios en los centros de salud Gran Tarajal, Corralejo y Costa Calma. En estos conceptos se propone mover unos 5,6 millones de euros.

Algunos de los aspectos en los que los diputados majoreros apreciaron insuficiencia económica han sido las obras de infraestructura turística, obras de embellecimiento y actuaciones en costa, como paseos marítimos, embellecimiento, habilitación de carril bici e iluminación de travesías; todo ello por un importe de 6,9 millones de euros.

En infraestructuras viarias se han propuesto un trasvase de 5,2 millones de euros para hacer posible 12 enmiendas para obras no contempladas, entre las que destacan las dirigidas a las vías como tramo Puerto-Aeropuerto, Aeropuerto-Pozo Negro o Costa calma-Pecenescal; y muelle de Morro Jable, del refugio Pesquero El Cotillo, escollera y paseo marítimo de Giniginamar y la mejora del muelle de Gran Tarajal.

La gestión medioambiental y depuración de agua han sido una de las preocupaciones reflejadas en estas enmiendas, por valor de 1,6 millones de euros, que incluyen sellado de vertederos, proyectos de depuración, desaladora de Costa Calma y de La Lajita, redacción del proyecto de depuración de aguas La Vega y Aguas Valle de Santa Inés, en Betancuria; para asesoramiento y defensa jurídica sobre parques eólicos y para reserva de la Biosfera.

El apoyo a la Federación Canaria de la cabra majorera, el plan de modernización de la flota pesquera de Canarias, las ayudas combustible, el plan de infraestructuras y servicios de cobertura de telecomunicaciones a la zona de Barlovento y el apoyo a diferentes asociaciones e iniciativas culturales completan las enmiendas.