La cita navideña con el góspel trae a Fuerteventura a John Lee Sanders & The Gospel Messengers

No hay Navidad en Canarias sin las citas del góspel que se prodigan en estas fechas, así que tal y como ocurrió el año pasado con la agrupación Spirit of New Orleans Gospel Choir, este año y con el patrocinio del Cabildo de Fuerteventura, Makaron Gestión y Proyectos Culturales trae a la capital majorera el concierto de John Lee Sanders & The Gospel Messengers el 19 de diciembre.