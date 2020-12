Fuerteventura.- El Centro de Arte Juan Ismael acoge la exposición ‘Vacío’ del fotógrafo majorero Carlos de Saá

Fuerteventura.- La muestra está compuesta por 19 fotografías que reflejan el paisaje de la Isla durante los meses de confinamiento

El Centro de Arte Juan Ismael acoge desde hoy miércoles, día 23 de diciembre, la exposición ‘Vacío’, del fotógrafo majorero Carlos de Saá, que se podrá visitar durante los meses de diciembre y enero en horario de martes a sábado, de 10.00 a 13.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas.

Un total de 19 fotografías componen esta exposición, realizadas durante los meses de confinamiento provocado por la Covid-19. Según el autor, se trata de un paseo reflexivo por el paisaje de la Isla a medio camino entre la fotografía documental y el trabajo de autor, que nos muestra lo que queda después de que la pandemia convirtiera el territorio en un desierto y sólo quedaran huellas de la presencia humana.

“Esta muestra refleja lo que quedó cuando abandonamos el territorio. Estamos en una Isla con un paisaje bastante frágil y cuando desaparecemos se ve más claro el efecto de nuestro paso por él”, explicó Carlos de Saá en el acto de apertura de la muestra.

Por su parte, el consejero de Cultura, Andrés Briansó, señaló que “la inauguración de esta exposición representa el compromiso que habíamos asumido desde la Corporación insular de abrir los espacios públicos al talento local”.

Briansó invita además a toda la población a conocer esta exposición, “que pone el punto de enfoque en espacios que estamos muy habituados a conocer, pero en otro tipo de contexto, con la sensibilidad y la mirada del autor”.

Carlos de Saá ha recibido varios reconocimientos por su trabajo como el accésit a la mejor serie en el II Premio Regional de las Cajas de Ahorro de Canarias 2003 o XII Premio Internacional Rafael Ramos García, donde obtuvo el primer premio a la mejor obra individual en el año 2007. Sus fotografías como corresponsal de EFE han sido publicadas en medios de la talla de Washington Post, The New York Times, The Guardian o National Geographic.

Carlos de Saá ha participado en numerosas exposiciones, entre las que cabe destacar ‘Caleidosfera’, proyecto mural compuesto por 53 imágenes expuestas en el Centro de Arte Juan Ismael (2010) y el Jardín Botánico de Madrid (2011), o ‘Viaje a ninguna parte’, exposición individual que abordó los fenómenos migratorios y fue expuesta durante el 2003 en La Casa de Canarias en Barcelona y en el XIII Congreso de Estudiantes de Antropología de la Universidad de Granada.

Otros de sus proyectos han sido ‘Islas del Mundo’ u ‘Otra Visión del Cielo’, exposiciones colectivas itinerantes que se celebraron en los institutos Cervantes de Madrid, Lisboa, Lyon y Bruselas durante los años 2009 y 2010. Asimismo, cabe destacar el proyecto 'Mbëkk Mi- A golpes', exposición colectiva que versa sobre las rutas migratorias organizada por la Dirección General de Relaciones con África y la Unión de Profesionales de la Comunicación de Canarias en 2009 en Dakar.