Fuerteventura.- Borja Monreal y Domingo Rodríguez ‘El Colorao’ cierran la primera edición de Tanit El Festival de Las Culturas de Puerto del Rosario

Fuerteventura.- El escritor, experto en políticas públicas y colaborador de la sección Planeta Futuro del periódico El País, Borja Monreal, ofrecerá este viernes, día 4 de diciembre, la conferencia de clausura de la primera edición de Tanit, El Festival de Las Culturas de Puerto del Rosario

Será a las 19.30 horas en la Biblioteca de Puerto del Rosario y estará acompañado por el timplista majorero Domingo Rodríguez El Colorao. El célebre intérprete se subirá las 20.30 horas al escenario del certamen acompañado por sus dos hijas, Ayla y Julia Rodríguez, para poner en escena el espectáculo ‘En familia’.





Juntos pondrán el broche final a la primera edición de este certamen cultural que, durante dos semanas, ha ofrecido conferencias y actividades paralelas vinculadas con la diversidad cultural y la conciencia de género.





Monreal acercará al público asistente a la realidad del continente vecino con ejemplos de personas a las que ha conocido a lo largo de más de una década residiendo y recorriendo varios países africanos: desde Uganda o Guinea Ecuatorial hasta Angola.





Su conferencia, escogida para clausurar el certamen de Puerto del Rosario, lleva por título ‘Ingenio y pobreza: aprendizajes desde el continente hermano’.





“Trataré el tema de la pobreza desde el punto de vista de la falta de oportunidades y de la reinterpretación del término de la meritocracia”, adelanta. Para hacerlo, hablará de situaciones reales de personas a las que ha conocido y que han sabido salvar las muchas dificultades y desigualdades a las que se enfrentan a diario tirando de su imaginación y talento.





Con esta intervención, Monreal cerrará dos semanas en las que el público majorero ha podido conocer más sobre las manifestaciones culturales, problemas y objetivos de pueblos hermanos como el marroquí o el senegalés, entre otros.





Sus ejemplos servirán para que cada uno de los asistentes se cuestione si realmente las situaciones de pobreza son consecuencia de la pasividad y no de una evidente falta de oportunidades.





“Nos pondremos en la piel del otro, pero no para empatizar por pena sino para comprobar la capacidad de reinvención y resiliencia de muchas personas. Una situación que, por cierto, hemos vivido ahora nosotros con la pandemia, que nos ha obligado también a buscar nuevos caminos”, asegura el escritor.





Borja Monreal es especialista en políticas públicas e innovación social. Actualmente es co-director de SIC4Change (www.sic4change.org), un clúster de innovación que genera soluciones tecnológicas a problemas sociales persistentes.





Colabora con SOAS University en investigaciones de trabajo y políticas industriales en países en desarrollo.





Trabaja también como consultor para diferentes organizaciones internacionales (UE, FAO, PNUD, OIT, etc.) en diferentes programas vinculados a desarrollo económico y políticas públicas en varios países africanos como Zambia, Angola o Guinea Ecuatorial.





Ha trabajado como delegado de la empresa multinacional de tecnologías de la información SATEC Group en Angola y como delegado de la ONG Codespa en el mismo país.





Es licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense con máster en Globalisation and Multinational Corporations and Public Policy en SOAS University of London; máster en Gestión Internacional de la Empresa en el Centro de Estudios Económicos y Comerciales (CECO) y diplomado en Altos Estudios Internacionales por la Sociedad de Estudios Internacionales (SEI).





Recientemente ha publicado el libro ‘Ser Pobre’, una crónica social sobre la pobreza. En el año 2016 fue galardonado con el Premio Benito Pérez Armas de novela por el libro ‘El sueño eterno de Kianda’.

En 2012 recibió el Premio Francisco Ynduráin de las Letras por la crónica social ‘Angola, la intensidad de SER humano’.





Anteriormente publicó ‘Cómo me convertí en un muerto’, una novela psicológica, y ‘Un país que se apaga: la RDC en busca de futuro’, un análisis histórico-político del gigante de los Grandes Lagos. Asimismo, publica asiduamente en el diario El País, Agenda Pública y Esglobal.

Tanit El Festival de Las Culturas es un certamen multidisciplinar y multicultural que organiza el Ayuntamiento de la capital majorera a través de su Concejalía de Cultura y de la Biblioteca Pública Municipal. El encuentro ha contado también con la colaboración de Canarias Cultura en Red.