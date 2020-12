El Cabildo de Fuerteventura abre el plazo para solicitar las becas de estudio dentro y fuera de la Isla

Fuerteventura.- Como novedad se podrá solicitar la beca para estudios semipresenciales y a distancia

La Consejería de Educación y Juventud adelanta la convocatoria, agiliza los trámites para solicitar las ayudas y las hace compatibles con otras subvenciones procedentes de cualquier administración

Miércoles, 23 de diciembre de 2020.-

El Cabildo de Fuerteventura, a través del área de Educación y Juventud, que dirige María Jesús de la Cruz, ha abierto el plazo para solicitar las becas de estudio dentro y fuera de la Isla de la Corporación insular para el curso 2020/2021. La convocatoria ha sido publicada este lunes, día 21 de diciembre, en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, pudiendo presentarse las solicitudes vía telemática hasta el al 21 de enero de 2021.

Las becas para estudios en la Isla están dirigidas a estudiantes de ESO, Bachillerato, Formación Profesional (medio y superior) y universitarios. Como novedad de esta convocatoria, los futuros beneficiarios podrán solicitar la beca para estudios semipresenciales y a distancia, como por ejemplo los estudios en la UNED.

Por su parte, las becas para estudios fuera de la Isla se destinan a formación profesional (medio y superior) para alumnado de ciclos que no se oferten en Fuerteventura o no hayan conseguido plaza, así como universitarios (grado) y posgrado (máster y doctorado), siempre en modalidad presencial. Se concederán además ayudas complementarias al alojamiento, para quienes residan en piso de alquiler o residencia universitaria.

Según la consejera del área, María Jesús de la Cruz, “somos conscientes de la imperiosa necesidad de conceder estas becas, para que estudiantes de la Isla continúen con su formación, por lo que hemos adelantado la convocatoria, agilizado el proceso de tramitación de las mismas y a través de una modificación de las bases, hacemos nuestras becas compatibles con las de cualquier administración”. “La inversión en materia de becas ha aumentado un 42%, y hemos creado nuevas líneas de ayuda, como la línea destinada a estudios semipresenciales y a distancia”.

Gracias a una reciente modificación de las bases, impulsada por la Consejería de Educación y Juventud del Cabildo, las becas se han hecho compatibles con cualquier otra ayuda procedente de otras administraciones. Desde el servicio Educación y Juventud se trabaja además para que el Ministerio de Educación y el Gobierno de Canarias hagan sus becas también compatibles con las del Cabildo. Esto permitirá destinar más becas a un mayor número de beneficiarios. Asimismo, se trabaja para establecer canales de comunicación con otras administraciones públicas, con el objetivo de que el ciudadano no tenga que presentar tanta documentación y agilizar el proceso de concesión.

Otra de las mejores implementadas es que se reduce de 4 a 2 años el tiempo de antigüedad de empadronamiento en la Isla. No es necesario además aportar hoja padronal, ya que el Cabildo la consultará directamente con los ayuntamientos. No es necesario tampoco aportar DNI, renta, certificados de discapacidad, título de familia numerosa, etc.

Además, alumnado de ESO, Bachillerato y FP no tendrán que presentar matrícula ni notas, porque se consultarán directamente con el Gobierno de Canarias. En el caso de las ayudas al alojamiento, los solicitantes no tendrán que presentar los recibos de alquiler, sólo el contrato de arrendamiento.

Para facilitar y agilizar el procedimiento, las solicitudes se presentarán únicamente a través del portal web becas.cabildofuer.es. De este modo se evitan además posibles aglomeraciones en el registro presencial de la Corporación insular.

Las personas interesadas pueden consultar toda la información sobre las becas en dicha dirección web, además de en el teléfono 928 86 24 73, el WhatsApp 626 37 98 25 o el correo electrónico becas@cabildofuer.es.