PP : El Cabildo de Fuerteventura aprueba las bases de Cultura para matar las romerías y las tradiciones

El Grupo Popular en el Cabildo de Fuerteventura ha votado en contra de las bases reguladoras de Cultura propuestas por el grupo de gobierno de PSOE, Podemos, NC y AMF porque "matan las tradiciones, las romerías y las fiestas de nuestros pueblos", aseguró en el pleno de la corporación el portavoz, Claudio Gutiérrez.

Y es que las bases contemplan en su artículo 1.3 que quedarán excluidos, y por lo tanto no se valorarán ni se considerarán proyectos o actividades subvencionables los que reúnan las siguientes características:

b) Programaciones culturales o proyectos vinculados a fiestas locales o fiestas patronales de barrios y/o pueblos de la isla de Fuerteventura.

c) Proyectos relacionados con manifestaciones festivas de religiosidad popular.

e) Proyectos para su ejecución en centros educativos o espacios privados de acceso restringido a sus socios y socias".

"La cultura tradicional canaria está estrechamente vinculada a la festividad religiosa y, en muchas festividades, no se entiende ninguna fiesta de pueblo sin que esté dedicada a su patrón o patrona. De hecho, Fuerteventura celebra su día grande en romería asociada a la Virgen de La Peña y, como esta celebración, la práctica totalidad de los pueblos de Fuerteventura", recuerda Claudio Gutiérrez.

Peregrinaciones vinculadas no solo a la religiosidad sino también a una expresión cultural en forma de literatura, cantares o vestimenta tradicional que quedarían fuera de estas ayudas. "Son unas bases puramente ideológicas de la izquierda que pasan por la alto nuestra identidad como canarios. Podemos solo ve la palabra religión y no ve cómo nuestra cultura canaria está enraizada a los actos festivos religiosos. El pasado año intentó que nuestros carretas no fueran tiradas por animales cuando es parte de nuestra forma de arar la tierra, de nuestro arraigo y la forma en la que nuestros abuelos hacían sus ofrendas", recordó Gutiérrez.

Además, el Cabildo de Fuerteventura sí colaboraría en fiestas religiosas con partidas de nominación directa, como La Peña o la Romería de San Miguel, mientras que eventos como la Romería de Tetir, Cofete, Tanquito o Corralejo que son multitudinarias no tendrían derecho a ayudas en caso de solicitarlas. "Habría Romerías de primera y romerías de segunda", denunció. "Además, las asociaciones de vecinos que realizan actos culturales en las fiestas de sus pueblos, no podrían optar a ayudas simplemente porque las fiestas son en honor a un santo. Esto significa que el Cabildo mata nuestras tradiciones, las fiestas de nuestros pueblos y el punto de encuentro de nuestra forma de ser como canarios", aseguró Gutiérrez.

El PP presentó enmiendas a estas bases para pedir al consejero de Cultura en el Cabildo de Fuerteventura que elimine los apartados b y c del artículo tres deben ser eliminados de las presentes bases.

Así mismo, los consejeros del PP entendían que debe eliminarse el apartado e) del mismo artículo ya que dejaría sin posibilidad de presentar estas ayudas a asociaciones culturales y tradicionales de la isla de Fuerteventura provocando con ello no solo la desaparición de muchos grupos folclóricos y culturales de la isla. "Quien hizo estas bases nunca ha estado en un grupo folclórico", aseguró Gutiérrez.