Mario Cabrera: “el silencio de PSOE, Podemos y NC” ante “el pisoteo” de Pedro Sánchez “es humillante para todos los canarios”

Mario Cabrera, secretario insular de Coalición Canaria Fuerteventura y diputado autonómico, considera “vergonzosa y humillante” la actitud servil y timorata con la que el Gobierno de Canarias (PSOE, Podemos, NC y AMF) “se rebaja, un día sí y otro también, ante el pisoteo que Pedro Sánchez y sus socios de Podemos hace sobre los derechos y las necesidades de Canarias”.

Para Mario Cabrera la decisión de convertir a las Islas en un gran campo de internamiento de personas migrantes, impidiendo su tránsito a la Península, “no sólo no tiene precedentes en casi tres décadas del fenómeno de la inmigración irregular. Sino que sienta un grave antecedente: para éstos parece que no somos un territorio europeo, ni somos parte de España, sino un solar atlántico en el que amontonar seres humanos”.

El diputado majorero recuerda que Coalición Canaria viene denunciando desde hace años al Ministerio, que ni funcionaban los sistemas de vigilancia de fronteras, ni había equipos de atención de emergencias suficientes, ni recursos de alojamiento en buenas condiciones. “No es nuevo, llevan tiempo sin dar un palo al agua en materia de lucha contra la acción de las mafias de la inmigración. Recortando recursos, en vez de modernizarlos y ampliarlos”.

Y ahora se encuentran con que tienen que convertir un muelle en albergue para miles de personas, y que hay que preparar campos de internamiento en las islas a prisa y corriendo. ”Y todo porque un par de ministros iluminados han decidido que los recursos que hay vacíos en la Península no se pueden destinar a quienes llegan a Canarias. Si llegan al Mediterráneo no hay problema, se redistribuyen, pero si llegan a Canarias la orden es de aquí que no salgan”.

Mario Cabrera considera que “se están vulnerando derechos básicos de estas personas. Se está decidiendo desde Madrid, una vez más, sobre las Islas, frente a un ‘Pacto de las Flores’ cuyas quejas y protestas no llegan más allá de las páginas de los periódicos. Su servilismo y subordinación ante la dirección nacional de sus partidos es humillante”.

Ante ello, Mario Cabrera pide “un poquito de dignidad” a PSOE, Podemos, NC y AMF, para que “abandonen la modorra y hagan algo más que ejercicios mediáticos que parecen más propios del Tik-Tok que de la gestión que se espera de unos gobernantes de Canarias”.