Fuerteventura.- Puerto del Rosario implanta un nuevo sistema de información turística mediante código QR

Fuerteventura.- El acceso digital permite conocer las características turísticas del municipio de Puerto del Rosario en tres idiomas diferentes Fuerteventura.- El acceso digital permite conocer las características turísticas del municipio de Puerto del Rosario en tres idiomas diferentes

· Es el primer Ayuntamiento majorero que incorpora este nuevo método



En la actualidad y más, en la situación derivada del covid-19, la transformación digital se convierte en una pieza clave y fundamental para el sector turístico. Por ello, la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, que dirige Sonia Álamo, ha puesto en marcha desde este miércoles, 4 de noviembre, un nuevo sistema de información turística mediante código de lectura QR, a través del cual los visitantes tendrán la oportunidad de conocer de manera digital las características turísticas del municipio en tres idiomas diferentes: español, alemán e inglés.

Los lugares más atractivos de Puerto del Rosario, su gastronomía, actividades culturales, eventos, playas, alojamientos y mucho más, es lo que los turistas y residentes podrán encontrar de la identidad de nuestro municipio a través de esta información dinámica que ya se ofrece.

El Ayuntamiento capitalino es el primero de la isla que ha establecido este nuevo método digital y sostenible. Las nuevas tecnologías están cada vez más presentes en la sociedad, y además contribuyen a la sostenibilidad y el cuidado del medioambiente, quedando sustituidos los folletos de actividades para así reducir el intercambio de material manipulable entre trabajadores y usuarios y evitando, al mismo tiempo, el contagio por covid.





Por el momento, el nuevo código QR se pone a disposición de la ciudadanía en la Oficina de Información Turística de Puerto del Rosario, situada en Avenida Reyes de España s/n aunque, progresivamente, irá extendiéndose en otros puntos de la localidad portuense.

Para el alcalde Juan Jiménez, “este es un paso más que venimos a dar y que desde la Concejalía de Turismo se está haciendo un esfuerzo importante para permitir acercarnos mucho más a la ciudadanía, puesto que los códigos QR permiten establecer una información y una comunicación más continuada y sostenible a nuestros vecinos y turistas sobre datos de interés y sitios emblemáticos de nuestro municipio”.

La concejala Sonia Álamo refiere que “hemos convertido Puerto del Rosario en el primer municipio que se convertirá en Destino Turístico Inteligente de la isla de Fuerteventura y, ante la situación sanitaria provocada por el covid 19, apostamos por que la información turística que reciban los turistas sea acorde a los nuevos tiempos que vivimos, pudiendo cubrir todos los puntos turísticos del municipio de forma efectiva y en tiempo real en base a la demanda turística”.

Cruceros

Ante la situación sanitaria, se pronostica que la llegada de cruceros se vea suspendida hasta el mes de diciembre, y para la que se ha establecido una medida obligatoria para las empresas de este sector de mantener a sus pasajeros en entornos burbuja, esto es, sin poder mantener ningún contacto con la población local de la isla.

Podrán visitar Fuerteventura en guaguas preparadas a tal efecto, pero significará un duro revés para la economía de la isla al no poder realizar compras o consumir en los establecimientos, lo que no significa que no les podamos informar de los recursos y productos que ofrecemos y, por ello, el Ayuntamiento de Puerto del Rosario ha apostado por hacerles llegar a bordo toda la información del municipio accesible a través de los códigos QR que hoy se presentan.