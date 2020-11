Fuerteventura.- El V Potaje Científico de Canarias 2020 está dedicado a la agricultura tradicional en tiempos de pandemia

Fuerteventura.- El evento científico de las Semanas de la Ciencia y la Innovación en Canarias se trasmitirá en directo por canal de YouTube y sala Zoom.



Organizado como todos los años por la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias a través de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI), este año está ligado a la agricultura tradicional y a la transcripción científica de datos agrícolas acumulados durante siglos y a su repercusión en tiempos de pandemia.

La gente mayor recuerda, cuando todavía no había médico en Fuerteventura, épocas de infecciones donde moría la gente, sin conocer el por qué. Casos en que cerraban las casas y al menos en siete años no volvían a entrar, lo recuerda un sabio de la Tierra con su lúcida memoria, el agricultor de 93 años Antonio González Carrión. “Cuando tenía doce años una extraña enfermedad se llevó a mi amiga de juegos recuerdo que hubo más muertes y que nadie quería decir nada a un niño, pero te decían que no te arrimaras por esa casa”.

El V Potaje Científico de Canarias que se celebra dentro de la Semana de la Ciencia –en el que colabora también la Reserva de la Biosfera de Fuerteventura-, participan científicos de la talla de Ildefonso Pla Sentís, ingeniero agrícola, una eminencia en Ciencias del Suelo, que ha formado a investigadores de medio planeta. Durante 25 años fue asesor y experto de la FAO en salinidad y degradación de suelos y agua. Pla Sentís hablará del suministro de comida y agua bajo la Covid-19.

En el encuentro se presentará por primera vez al público el libro “Infancia sin Pesticidas” de Carlos de Prada, periodista especializado en medio ambiente y premio Global 500 de la ONU, en la que participará también Nicolás Olea, catedrático de Medicina de la Universidad de Granada, experto en el impacto a la salud de las sustancias tóxicas.

En este bloque de temas, el profesor de la Universidad de La Laguna, Benito Maceira, charlará sobre “La Suma de Pandemias: Covid-19 en la sindemia global”. El autor de “Nefrología diabética en Canarias”, lleva media vida explicando que la comida basura y manufacturada que se ha impuesto en Canarias supone el 20 por ciento de las muertes por obesidad y diabetes. La muerte por diabetes es mayor en Canarias que en la península.

El sábado a las 11:30 horas inicia la jornada Pla Sentís y le sigue su alumno y profesor majorero, Juan Miguel Torres, Doctor en Ciencias Biológicas, actualmente profesor de biología y geología del IES de Gran Tarajal, que hablará del papel de la agricultura tradicional en tiempos de incertidumbre y las posibilidades de actuación. Seguido de Antonio González Carrión, agricultor de 93 años, que versará de la conservación de las semillas y sus recuerdos sobre otras pandemias.

Una de las claves de este V Potaje Científico de Canarias es poner en valor que la economía de las islas debe centrarse en desarrollar una agricultura ecológica y la necesidad de apostar por este sector al ser rentable tanto económicamente como socialmente.

El producto local que el V Potaje Científico quiere potenciar es el Tuno indio canario, para ello tendremos la voz de una pequeña productora de zumo de tuno, Rosa Delgado Hernández, creadora de los productos gourmet Rufina con alimentos locales y ecológicos. En esta sección el historiador Pedro Carreño explicará lo importante que fue esta planta antiguamente y su aprovechamiento y su ponencia versará “De tuneras y porretas”, un dulce muy apreciado por nuestras abuelas y abuelos por su sabor y gran aporte de vitaminas e hidratos de carbono. Para terminar acabamos con Sonidos Sonoros con Aceysele Chacón, -voz y violonchelo, así como timplista-, que actúa en solitario. Su música intimista está ligada al paisaje majorero y la ecología de las islas.

Para escuchar online el V Potaje Científico podrá seguirse en directo por canal de youtube de ACIISI Gobierno de Canarias, a través del enlace: https://youtu.be/ufgFWbVxkug

Para las personas con mayor interés de participar podrán entrar a través de Sala Zoom / Primer moderador Juan Pablo Nobrega (periodista, ex director de la primera revista crítica de Fuerteventura) – Segundo moderador la periodista de ciencia y cultura, Pura Cuenca Roy.

