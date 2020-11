Fuerteventura.- El ICHH y la Asociación Arenas Marroquí en las Islas Canarias colaboran con la donación de sangre en Morro Jable

La comunidad marroquí en Fuerteventura ha participado en una jornada de donación en la localidad majorera





El Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH), dependiente de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, y la Asociación Arenas Marroquí en las Islas Canarias han colaborado esta semana en la colecta que el ICHH mantiene operativa en la localidad de Morro Jable, en el municipio majorero de Pájara.

La comunidad marroquí en Fuerteventura siempre ha colaborado de una forma activa con la donación de sangre y en esta ocasión ha querido aprovechar la visita de un equipo de Hemodonación a Morro Jable, donde se encuentra la sede de la Asociación, para promover la participación de sus miembros y familiares en esta campaña.

El dispositivo que el ICHH tiene desplegado en Fuerteventura está instalado en el Centro de la Tercera Edad de Morro Jable, situado en la calle Marcona, número 34 (junto al Mercado Municipal), y seguirá operativo hasta el próximo viernes 20 de noviembre atendiendo a donantes de lunes a miércoles de 16:30 a 20:00 y jueves y viernes de 9:30 a 13:00 horas, con cita previa.

La cita previa se solicita cumplimentando el formulario publicado en la página web efectodonacion.com. Antes de ir a donar es recomendable revisar la información publicada en esta misma web en las pestañas de Información y Protocolo, para familiarizarse con las medidas de seguridad establecidas.

El ICHH apela a la responsabilidad ciudadana y recuerda la importancia de planificar las donaciones de forma regular a lo largo del año, cada 3 o 4 meses. De modo que las personas que hayan donado sangre la última vez que el equipo del ICHH visitó Morro Jable, ya pueden volver a hacerlo.

Requisitos para la donación

Los requisitos básicos para donar sangre son presentar un buen estado de salud general, tener entre 18 y 65 años de edad, pesar más de 50 kg y, en el caso de las mujeres, no estar embarazadas.

Además, en las circunstancias actuales es preciso cumplir algunos requisitos adicionales como son: no presentar cuadros de tos o síntomas respiratorios, no haber sido diagnosticado o haber estado en contacto con personas afectadas por la COVID-19 y no haber viajado fuera de Canarias en los últimos 14 días.





Punto fijo en Fuerteventura

El punto fijo de donación situado en el Hospital General de Fuerteventura atiende a donantes de lunes a viernes de 10:30 a 13:30 horas, previa solicitud de cita llamando al teléfono 928 546 684.





NOTA: El ICHH recuerda a los y las donantes que NO realiza la prueba de detección de la COVID-19.