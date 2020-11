El Gospel recorre Fuerteventura con la actuación de grandes figuras como John Lee Sanders & The Gospel y el coro Gospel MLou

E l Cabildo de Fuerteventura, a través de la Consejería de Cultura, que dirige Andrés Briansó, trae a Fuerteventura a grandes figuras del gospel, con un ciclo que llegará al Palacio de Formación y Congresos, así como a los municipios de Antigua, Corralejo y Pájara.

El Palacio de Formación y Congresos de Fuerteventura acogerá el 19 de diciembre, a las 21.00 horas, el concierto exclusivo de navidad de John Lee Sanders & The Gospel. Asimismo, el coro Gospel Mlou actuará el 21 de diciembre en Antigua, el 22 de diciembre en Corralejo y el 23 de diciembre en el municipio de Pájara, eventos coorganizados con los ayuntamientos de dichos municipios.

Las entradas pueden adquirirse en www.entrees.es, pudiendo consultarse toda la información sobre el evento en la agenda cultural del Cabildo, en la web www.cabildofuer.es.

‘Grandes del Gospel’ presenta a un gran artista americano, John Lee Sanders, con una banda excepcional que se da la mano en tres continentes: el bajista americano Nick Sullivan, los africanos Akin Onasanya, Debora Ayo y Astrid Jones a la batería y voces, y el europeo Gecko Turner en Guitarra y percusiones.

‘Good News in Bad Times’, buenas noticias en malos tiempos, fue el eslogan más popular del gospel en los años 30 del siglo XX. John Lee Sanders & The Gospel Messengers llegan a Fuerteventura con un mensaje de esperanza para conmover al público con un ritmo que va directo al corazón. Influenciado por iconos de la cultura popular como Martin Luther King o Elvis Presley, este pianista, saxofonista, cantante y compositor ha grabado y actuado con grandes referentes como Stevie Wonder, Willie Nelson, Bill Withers, Chuck Berry y John Lee Hooker, entre otros.

Por su parte, el coro Gospel Mlou instaura este género en Canarias, creando una nueva tendencia en la aparición de grupos gospel del estilo. Gospel Mlou cuenta con cientos de actuaciones que incluyen festivales nacionales, eventos europeos y eventos en teatros del archipiélago.