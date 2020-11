Caleta de Fuste Antigua Fuerteventura The place I want to be

El slogan Caleta de Fuste Antigua Fuerteventura The place I want to be o Caleta de Fuste Antigua, donde quiero estar, enmarca la nueva imagen promocional turística del Municipio.





El Ayuntamiento de Antigua desde la concejalía de Turismo lanza con éxito de difusión la nueva marca turística Caleta de Fuste Antigua Fuerteventura. Una nueva marca, un nuevo logo, una nueva imagen con un diseño moderno y original, afirma la concejala de área, Deborah Edgington.

Presentamos y difundimos la nueva marca turística con una importante campaña de promoción, añade la concejala Edgington, con el slogan ‘Caleta de Fuste Antigua Fuerteventura The place I want to be’ o ‘Caleta de Fuste Antigua, donde quiero estar´, que se comparte con éxito de difusión en webs turísticas, Facebook, Instagram, redes sociales junto a un renovado banco de nuevas imágenes de alta definición y videos promocionales del Municipio.

El nuevo diseño con el que se presenta Caleta de Fuste Antigua Fuerteventura, CDF, agrupa los elementos visuales que componen nuestra identidad turística, mar, arena y cielo, afirma el alcalde Matías Peña García.

Debemos adaptarnos a las nuevas líneas de promoción, actualizarnos y llevar Antigua y Caleta de Fuste a la vanguardia de la promoción turística, afirma Peña García, aunque vivimos un tiempo muy complejo, debemos mantener la difusión en redes y medios, presentar esta localidad, este municipio y esta isla como el lugar donde uno quiere estar.