Adivia insta a aprovechar los fondos europeos y convertir Fuerteventura en una potencia en accesibilidad

La asociación puso de manifiesto el gran nicho de negocio que existe para este segmento en Europa donde hay 50 millones de personas que sufren discapacidad y 75 millones de personas son mayores de 65 años. Un mensaje que centró la inciativa presentada por el presidente de la entidad, José Gómez, quien animó al empresariado y a las instituciones majoreras “a convertir Fuerteventura en una potencia en accesibilidad”.

El alcalde del municipio, Matías Peña, agradeció que Antigua haya sido el municipio escogido para celebrar una jornada sobre “una cuestión sobre la que apostamos con decisión dedicando en exclusiva un concejal para desarrollar el plan de accesibilidad, mantener el contacto vecinal para mejoras en este aspecto y trabajar junto a la Concejalía de Turismo por situar el municipio y la Isla como destino accesible e inclusivo”.

El presidente de la patronal turística Asofuer, Antonio Hormiga, reconoció que la accesibilidad “es una asignatura pendiente, hasta ahora no hemos sido capaces de darle la importancia que tiene y tiene un potencial de negocio enorme que debemos aprovechar”. En esta línea, se pronunció también el presidente de Aeca, Franciso Ufano, quien quiso destacar que “el binomio accesibilidad economía puede ser muy provechoso”. Un mensaje claro a difundir entre el sector empresarial.

Tras las presentaciones, el arquitecto técnico Carlos Hernández dio cumplida cuenta sobre la importancia de implantar el diseño universal “para todas las personas con independencia de las discapacidades que tengan”. Va mucho más allá de eliminar las barreras arquitectónicas, insistió, “está dirigido a lograr que todo el mundo tenga autonomía personal”. En esta línea, recordó que Antigua acaba de aprobar la normativa en accesibilidad “y hay que empezar a cumplir”.

A continuación intervino Verónica Rodríguez, en representación de la Fundación Canaria de Personas con Sordera (Funcasor), para poner de relieve la necesidad de visibilizar y atender a las personas que sufren sordera “ya que cada vez hay más demanda si tenemos en cuenta que sólo el 3% de las personas con sordera utiliza el lenguaje de signos y que hay un 97% de personas que tiene implantes cocleares o audífonos”. A pesar de los datos, se lamentó, no se está atendiendo a esta discapacidad. En Fuerteventura, por ejemplo, únicamente hay cuatro establecimientos (dos oficinas de correos, una comisaría de policía y un establecimiento turístico) que dispongan de bucles magnéticos para dar la oportunidad a quienes sufren de sordera de poder escuchar “con un sonido limpio y a través de este sistema que es universal”.

Por su parte la arquitecta Clara Peña expuso la necesidad de elaborar un plan de turismo accesible para atender a todos los turistas potenciales europeos que buscan un destino accesible y recordó que “solo en la península hay cuatro millones de personas con problemas de accesibilidad o movilidad” . No estamos siendo ágiles ni inteligentes, insistió, “tenemos que empezar a mirar a este segmento que nos está demandando ya y al que no le estamos dando nada”. Sobre este aspecto, subrayó que hay muchísimos millones de euros que Europa va a facilitar para promover proyectos relacionados con este ámbito y con el de la innovación “si no los aprovechamos, se van a escapar”, recalcó, “las empresas que quieran hacer uso pueden tener acceso inmediato a las ayudas”. En este sentido, instó también a las administraciones a aprobar partidas destinadas a este tipo de iniciativas en sus presupuestos de 2021 para poder acometerlas y conseguir financiación a través de los fondos que impulsa la Unión Europea.

La edil de Antigua, Deborah Carol Edgington presentó la nueva campaña de imagen turística de Caleta de Fuste “en la que llevamos tiempo trabajando porque después de 20 años necesitábamos un cambio de imagen”. La edil mostró sus satisfacción y confianza en que la nueva marca que se está difundiendo entre los clientes de Easy Jet y Jet 2 sea un atractivo para los turistas “que confiamos comiencen a llegar en las primeras semanas de diciembre”.

Por último, el gerente de Asofuer, Marío de la Cruz, instó a los empresarios y comerciantes a dejarse asesorar por Adivia y a generar proyectos relacionados con la accesibilidad y la innovación “para conseguir financiación de Europa y convertir Fuerteventura en un verdadero destino sostenible, atractivo para millones de turistas que buscan no solo calidad y seguridad, sino también accesibilidad”, concluyó.