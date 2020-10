Fuerteventura.- Puerto del Rosario no solicita subvenciones que son inviables





Fuerteventura.- Respecto a la subvención destinada a la lucha contra la pobreza y la exclusión social, desde el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, a través de la Concejalía de Servicios Sociales, que dirige Yanira Domínguez, se aclara que en esa línea de subvenciones, emitida a principios de junio, se recogían principalmente gastos para programas y proyectos de actividades extra escolares para menores, es decir, actividades que debían llevarse a cabo en los meses de julio y agosto y que debían ser justificadas en el mes de septiembre, cuestión que no podía llevarse a cabo en este sentido debido a la situación ocasionada por el Covid-19.

Asimismo, otra parte de la subvención estaba destinada a emergencia social, “para la que desde el Consistorio portuense seguimos teniendo suficiente partida presupuestaria propia”, refiere el alcalde de Puerto del Rosario, Juan Jiménez, quien añade que “se trata de una partida presupuestaria propia para emergencia social que otros ayuntamientos no tienen, razón por la que sí deberían acogerse a dicha subvención en ese segundo apartado”. En este sentido, el equipo de gobierno municipal procedió, en la última sesión plenaria, a la aprobación inicial de la modificación de crédito del presupuesto en vigor del Ayuntamiento en la modalidad de crédito extraordinario y suplemento de crédito para la aplicación del superávit presupuestario con cargo al remanente de tesorería, donde se añade una partida económica de 100.000 euros destinada a Ayudas de Emergencia Social.

Juan Jiménez aclara, además, que “en años anteriores, esta subvención tampoco había sido aceptada, siendo igual de necesaria y, más, pudiendo realizar las actividades y los programas y justificar los gastos derivados de los mismos, no como en los pasados meses de julio y agosto que, siguiendo las medidas planteadas por las autoridades sanitarias, no se podía realizar ninguna actividad, por lo que era inviable su justificación”.

La concejala Yanira Domínguez, refiere por su parte que “no tenemos que devolver ahora la subvención por no haber podido realizar las actividades cuando no se podían llevar a cabo. Desde el equipo de gobierno actual, concretamente desde el departamento de Servicios Sociales, seguimos trabajando, atendiendo a las familias, sin estancarnos en procedimientos que este año no iban a ser viables”.

A principios del mes de octubre, la plantilla del departamento de Servicios Sociales se reforzó con la incorporación de cinco personas al área municipal.

Incluso, en la mañana de este viernes, 9 de octubre, el Ayuntamiento de Puerto del Rosario ha suscrito un convenio de colaboración en materia de Calidad de Vida y Dependencia con el Cabildo Insular, por importe de 203.655 euros, repartido entre varios programas que pretenden abarcar las necesidades más importantes en materia de bienestar y emergencia social del municipio.

A la llegada del grupo municipal al Gobierno, se ha mejorado, asimismo, la partida para subvenciones de asociaciones sociales, y la mejora notable de las partidas presupuestarias para este departamento municipal cada una de 10.000 a 13.000 euros y pasando a un presupuesto municipal para su concesión de 81.000 euros.

También, se procedió el pasado mes de septiembre a la reapertura con partida propia del Centro de Familia y Menores en colaboración con la Fundación Canaria de Atención a la Familia, se ha incrementado el presupuesto de Servicios Sociales y se ha aprobado la Ordenanza municipal Reguladora de Ayudas de Emergencia e Integración Social de esta Corporación que, hasta el año 2019, no existía, incumpliendo la legislación vigente para su concesión, entre otras mejoras.