Fuerteventura.- Oasis Wildlife lidera proyecto Europeo Camelmilk

El director general de Ganadería de Canarias, Thaishet Fuentes, y la consejera de Educación del Cabildo de Fuerteventura, han visitado este jueves la granja camellar de Goroy junto a la delegación europea del programa CAMELMILK, que estos días se encuentra en la isla, de la mano de Oasis Wildlife Fuerteventura.



Desde el año 2019, Oasis Wildlife participa como socio en este innovador proyecto europeo que promueve la producción, el procesamiento y el consumo de leche de camella en toda la cuenca mediterránea.



España encabeza el proyecto CAMELMILK, a través del Instituto Catalán de Investigación y Tecnología Agroalimentaria (IRTA) y junto a Oasis Wildlife, en el que participan otros seis países: Italia, Francia, Turquía, Argelia, Croacia y Alemania.



CAMELMILK ha elegido Oasis y la granja de Goroy como líder del proyecto, por tratarse de la granja más grande de Europa y con una amplia experiencia en la producción e investigación en esta materia.



En palabras de Thaishet Fuentes es un orgullo que sea Canarias quien esté liderando un proyecto europeo, con esta capacidad. "Se espera mucho de esta ganadería que pueda abrir nuevos mercados y que sea un ejemplo para otros productores de las islas canarias. El camello es un animal que no se pensaba para este modelo de producción lechera, pero ahora es objetivo de muchos mercados que tienen puesta su mirada en seguir la propuestas de granjas como la de Goroy que hoy visitamos", ha asegurado,



El director de general de Ganadería ha querido, además, destacar la labor de Oasis Wildlife como centro de formación de nuevas generaciones, y traer expertos tan importantes como el asesor de la FAO, Bernard Faye.





Expertos internacionales en Fuerteventura



Expertos internacionales como Bernard Faye, una de las principales eminencias en camellos a nivel mundial; y Marta Garrón, coordinadora del proyecto CAMELMILK, han ofrecido esta semana formaciones de varios días para los zookeepers de Oasis Wildlife y para los alumnos de ciclo de Ganadería de Fuerteventura.



Con la visita a la granja, quedan clausuradas estas jornadas de seminarios en las que han participado más de 50 alumnos.



Durante el recorrido, alumnos y autoridades han podido conocer de primera mano los innovadores procesos de ordeño, las posibilidades de productos derivados de esta leche y la propuesta de comercialización futura de estos superalimentos.



"Para nosotros lo mas importante es producir buena leche, con animales bien entrenados y primar el bienestar animal. De camellos felices podemos obtener la mejor leche", ha señalado Elena Díaz, responsable de IRTA.



Proyecto CAMELMILK



El proyecto CAMELMILK tiene como objetivo de incrementar la producción y el consumo de leche de camella en los países de la cuenca mediterránea.



Oasis Wildlife aporta todo el conocimiento que tiene en este proyecto, en el que trabaja junto a IRTA y otros 14 socios de siete países europeos. "Es muy importante el trabajo que esta haciendo Oasis compartiendo información y abriendo sus puertas a otros socios del proyecto y a los alumnos del ciclo de Ganadería. Compartir conocimiento es de vital importancia para llevar este proyecto adelante y para proteger a esta especie, conociendo el manejo adecuado de los camellos, su cuidado, etc..." ha señalado Marta Garrón, responsable del proyecto CAMELMILK.



Granja de Goroy, la reserva camellar más grande de Europa



Oasis Wildlife cuenta con la reserva camellar más grande de Europa. El centro de rescate y recuperación de Fuerteventura acoge a más de 400 ejemplares de esta especie, un animal originario de África, que llegó a mediados del siglo XV, con las primeras expediciones al continente y que, rápidamente, se adaptó a las características de las islas.



Ha sido ya reconocida como raza autóctona europea de su especie, la única en el viejo continente, y esta considerada en peligro de extinción. Para Oasis Wildlife conservarla, darla a conocer y mantenerla en las tradiciones isleñas es fundamental. Ahora, la Granja trabaja, además, en el producción de leche de este animal para su futura comercialización en el mercado europeo.



Beneficios de la leche de camella

Desde que en el año 2010 la Unión Europea autorizara los productos a base de leche de camella, los beneficios para la salud que se han conocido no han parado de crecer.



La leche de camella está considerada la más parecida a la leche materna humana, junto a la de la yegua. Es fácil de digerir, posee más vitaminas y tiene menos grasa que la leche de vaca. Además, se trata de una bebida hipocalórica, ya que tan sólo contiene 48 Kcal/100 gr.