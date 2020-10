Fuerteventura.- Niños y niñas del CAI, la voz del pregón de las Fiestas de Puerto del Rosario 2020

Fuerteventura.- El municipio de Puerto del Rosario apuesta por escuchar y atender a la población infantil y juvenil como eje vertebrador de la cohesión social y la unidad ciudadana

El pregón que tendrá lugar hoy, jueves 1 de octubre, a las 20.00 horas, en formato online y televisivo, da el pistoletazo de salida a una semana de celebración en el municipio capitalino con motivo de las Fiestas en Honor a Nuestra Señora del Rosario 2020, donde la voz de los niños y niñas de la Ciudad Amiga de la Infancia y Adolescencia (CAI) se convierte en la protagonista del comienzo de esta festividad.

Así se pone en marcha una de las demandas de los/as representantes del proyecto Ciudad Amiga de la Infancia, cuya necesidad de visibilización y de tenerlos en cuenta era ser los y las promotores/as que dieran inicio a estas fiestas capitalinas.

Esta tarde, ellos y ellas serán los promotores del pregón, aunque desafortunadamente no como les hubiera gustado ni en las circunstancias que quisieran, pero entre las tantas virtudes de estos niños/as y adolescentes se encuentra la resiliencia ante los problemas y su capacidad de creatividad. Por ello, han elaborado un pregón diferente, marcando una visión y un recorrido de pasado, presente y futuro, pues no cabe duda de que la situación de la Covid-19 no ha sido ni es fácil para nadie, máxime para ellos y ellas que han sentido un confinamiento perpetuo durante varios meses, reivindicando entonces su posición como ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho.

Para el alcalde Juan Jiménez, “es una clara apuesta que la Ciudad Amiga de la Infancia debe seguir siendo parte del municipio de Puerto del Rosario, un municipio que permite procesos de participación con los y las menores de 18 años, y donde hoy se pone de manifiesto el compromiso adquirido desde el Ayuntamiento capitalino en atender y escuchar a la población infantil y juvenil del municipio como eje vertebrador de la cohesión social y la unidad ciudadana”.

En palabras del concejal de Festejos, David Perdomo, “ha sido una apuesta clara y necesaria desde que el año pasado los y las niños y niñas del CAI manifestaran en su Pleno del Consejo de la Infancia y Adolescencia su necesidad de ser una pieza clave anunciadora de las fiestas patronales”.

Por su parte, la concejala coordinadora del proyecto, Yanira Domínguez, manifiesta su orgullo y satisfacción ante esta acción cumplida, animando a toda la ciudadanía a que visualicen el pregón protagonizado por los niños y niñas del CAI, que “no cabe duda será justo, crítico y adaptado a las circunstancias presentes”.

Otra de sus reivindicaciones que se podrá escuchar en el pregón, es que para este sector de la población no puede dejarse de lado la situación medioambiental en la que se encuentra sumergido el planeta, no quieren un planeta sucio y contaminante por la mano del ser humano. Por ello, merece la pena escuchar su manifestación por una apuesta más clara y directa por el cuidado del lugar en el que vivimos, una apuesta individual y colectiva, entre otras.

Municipio comprometido con el sello CAI

Una Ciudad Amiga de la infancia es un sello, así reconocido por UNICEF con el que se pretende contribuir a mejorar las condiciones de vida de los niños, niñas y adolescentes, mediante la promoción y la implantación de políticas municipales que garanticen su desarrollo integral. Un municipio con el sello CAI está comprometido a respetar y aplicar políticas, normas y derechos de la infancia contenidos en la Convención de los Derechos del Niño. Desde el año 2013 que comenzó el sello CAI, han pasado más de 75 niños/as y adolescentes de manera directa y más de 6.000 de manera indirecta, conociendo sus opiniones y recogiendo sus peticiones y deseos para ser un municipio que mira por y para la infancia y adolescencia.