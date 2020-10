Fuerteventura.- Guitarrista Luis Merino protagoniza la próxima masterclass del Cabildo y Mousikê

El guitarrista, compositor y profesor de armonía moderna, Luis Merino, impartirá una masterclass online el próximo día 16 de octubre , gracias a la colaboración de la asociación sociocultural Mousikê y la Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Difusión del Patrimonio Cultural del Cabildo de Fuerteventura. Fuerteventura.-



La cita tendrá lugar a las 17.00 horas, de manera gratuita y vía streaming en el Facebook Live de Mousikê , https://www.facebook.com/ mousikelaguna/

Luis Merino es una de las figuras más activas de la escena musical canaria y es licenciado con honores en Jazz (BA JAZZ) por la universidad de Middlesex, Londres. El músico hará hincapié en cómo defender una pieza con los fundamentos más básicos de acompañamiento (acordes triadas, cuatriadas), e improvisación (pentatónicas, triadas, modos), para ir creando un lenguaje más sofisticado. El contenido de la masterclass no estará enfocado exclusivamente a la guitarra, sino a todos los instrumentos, abarcando temas como escalas, ritmo o armonía.

Luis Merino nace en Las Palmas de Gran Canaria. Después de haberse iniciado en la música con distintos grupos en Canarias, se traslada a Madrid donde empieza sus estudios musicales. Tras su paso por Madrid decide viajar a Londres para terminar sus estudios y obtiene el título superior en Jazz. El músico se ha formado con profesores de reconocido prestigio europeo y estadounidense, como Mike Outram, Nikki Iles, Stuart Hall Chris Batchelor, Jonathan Kreisberg, Lage Lund o Gilad Hekselman.

A su vuelta a Canarias, pasa a formar parte del profesorado de la Escuela Municipal de Música de Las Palmas, donde imparte clases de guitarra y armonía moderna. Al mismo tiempo, es habitual de la escena musical canaria formando parte de varios proyectos de diferentes estilos, tocando en bandas como Ni Funk Ni Fank, Funk Odyssey, Ensemble Salvaje, Víctor Lemes, Gran Canaria Big Band u Orquesta Filarmónica de Las Palmas.

Actualmente, Merino se encuentra inmerso en la preparación de su segundo trabajo discográfico, tras un primer álbum, ‘Blacky’, que fue presentando en varios festivales de las islas. Uno de sus temas, ‘Sr Castaño’, fue elegido como ‘Track Of the day’ para la portada de la prestigiosa revista All About Jazz.

Mousikê continúa con la programación de clases magistrales, en el marco de las celebraciones de su décimo aniversario. Desde el año 2010 viene desarrollando numerosas acciones dedicadas a la enseñanza y la práctica musical, comenzando su actividad en La Laguna y extendiendo sus actividades actualmente al resto del Archipiélago con su proyecto ‘Entre Islas’. Su acción pedagógica ha sido reconocida internacionalmente, entrando a formar parte de la Asociación Latinoamericana de Escuelas de Música, ALAEMUS, además de otras incursiones en países como Estados Unidos, Italia, Brasil, Colombia, Chile o Japón, donde Mousikê ha dado buena cuenta de la música que se viene realizando en Canarias a través de su proyecto TIEMPO (Trabajo de Investigación y Evolución de las Músicas Populares).

Además de las acciones locales, Mousikê se adentra en un movimiento social y global encontrando en las redes sociales el instrumento perfecto para ello. Su canal de YouTube cuenta con más de 7.400 suscriptores en el mundo y aglutina más de 500.000 visualizaciones en más de cien masterclasses íntegras y gratuitas, impartidas por artistas de trayectoria local, nacional e internacional.

Estas masterclasses, producción de Mousikê, cuentan con la colaboración del Gobierno de Canarias, programa Canarias Crea Canarias; el Organismo Autónomo de Actividades Musicales del Ayuntamiento de La Laguna (OAAM), dependiente de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de La Laguna; la Consejería de Cultura Patrimonio Histórico y Difusión Patrimonio Cultural del Cabildo de Fuerteventura, y la Fundación SGAE.

Vídeo promocional de Mousikê La Laguna para masterclasses de Luis Merino:

https://www.youtube.com/watch? v=HsOYzPUVOYM

Enlaces YouTube.-

- Charles Altura Transcription: https://www.youtube.com/watch? v=3xUjdbT-gAY

- Um Choro Feliz (Mario Laginha) - Quarantine Sessions #1 Feat. Rayco Gil:

https://www.youtube.com/watch? v=6PdO96GGhJ0

- Blacky - Luis Merino: https://www.youtube.com/watch? v=nOWLQhGxWeI