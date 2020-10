Fuerteventura.- Gran Tarajal tendrá iluminación LED en sus calles

Tuineje,Fuerteventura a 8 de octubre de 2020.- El Ayuntamiento de Tuineje está licitando un contrato administrativo que permitirá sustituir las luminarias del alumbrado público con tecnología LED en las calles Avda. de la Constitución, Avda. Félix López, C/ Rey Juan Carlos, C/ Matías López , C/ Atis Tirma y C/ Amanay, además de tramos de las calles La Palma, Gran Canaria, Colón, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura, con la finalidad de mejorar la eficiencia y ahorro energético, así como reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, la contaminación lumínica y el consumo de energía.