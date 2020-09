Proyecto PLASMAR + de la ULPGC continuará la labor en planificación espacial marina de los archipiélagos de la MACARONESIA

PLAnificación Sostenible de áreas MARinas en la Macaronesia), liderado por el grupo de investigación BIOCON del El Proyecto PLASMAR nificaciónostenible de áreasinas en la Macaronesia), liderado por el grupo de investigación BIOCON del Instituto Universitario ECOAQUA tendrá su continuidad natural con PLASMAR +, proyecto que ha obtenido financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional-FEDER a través del Programa de Cooperación INTERREG V-A España-Portugal MAC (Madeira-Azores-Canarias) 2014-2020. de la Universidad Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC),tendrá su continuidad natural con PLASMAR +, proyecto que ha obtenido financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional-FEDER a través del Programa de Cooperación INTERREG V-A España-Portugal MAC (Madeira-Azores-Canarias) 2014-2020.

Una presentación pública que se desarrollará de forma online el próximo 10 de septiembre, de 11:00 a 13:00 horas a través de la plataforma OPEN-ULPGC, dará cuenta en dos idiomas oficiales (español y portugués) de los últimos resultados del proyecto PLASMAR (2017 – 2020) y servirá al mismo tiempo como presentación de PLASMAR +, que ampliará los estudios y trabajos realizados por un equipo multidisciplinar de científicos y agentes de entidades de carácter internacional.

PLASMAR es la primera iniciativa de ordenación marítima de Canarias y la Macaronesia, y su principal logro en estos tres años de trabajo ha sido la creación del sistema INDIMAR, una aplicación web que integra datos relevantes para la ordenación marítima, actualizados y accesibles a todos, que permiten localizar las áreas más adecuadas para el desarrollo de nuevas actividades económicas que puedan desarrollarse en el espacio marítimo de los archipiélagos de Azores, Madeira y Canarias.

Esta iniciativa ha definido una metodología científica que contribuye a la Ordenación del Espacio Marítimo (OEM) y, al mismo tiempo, al Crecimiento Azul en los tres archipiélagos de la Macaronesia, desde un enfoque ecosistémico buscando el equilibrio entre el desarrollo de los sectores marítimos y la conservación ambiental marina en el marco de las características biogeográficas de estos territorios.

Entre las propuestas que se presentarán el próximo 10 de septiembre en abierto a través de la plataforma OPEN-ULPGC a gestores públicos y privados, investigadores y a la sociedad en general estará el cómo incluir nuevos sectores marítimos que influyan positivamente en el desarrollo económico de la Macaronesia, entre ellos el de la energía eólica offshore, la extracción de arena o la expansión de la acuicultura, un sector que mueve anualmente unos 40 millones de euros en Canarias.

SOCIOS QUE PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS

PLASMAR

1. Instituto Universitario de Investigación en Acuicultura Sostenible y Ecosistemas Marinos (IU-ECOAQUA) de la ULPGC

2. Dirección Regional de los Asuntos del Mar (DRAM, Azores)

3. Secretaria Regional do Ambiente e dos Recursos Naturais (DROTA, Madeira)

4. Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação (ARDITI, Madeira)

5. Gestión del Medio Rural de Canarias, S.A.U. (GMR, Canarias)

Participantes asociados

· Dirección General de Pesca. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas Gobierno de Canarias (DRP, Canarias)

· Dublin Institute Of Technology, School of Transport Engineering, Environment and Planning (Irlanda)

· Direção Regional de Pescas (DRP, Madeira)

PLASMAR +

1. Instituto Universitario de Investigación en Acuicultura Sostenible y Ecosistemas Marinos (IU-ECOAQUA) de la ULPGC (Canarias)

2. Direção Regional dos Assuntos do Mar (DRAM, Azores)

3. Direção Regional das Pescas (DRP, Azores)

4. Gestión del Medio Rural de Canarias, S.A.U. (GMR, Canarias)

5. Direção Regional do Mar- Secretaria Regional de Mar e Pescas (DRM, Madeira)

6. Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação (ARDITI)

Los proyectos PLASMAR y PLASMAR + están cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y el Programa de Cooperación INTERREG V-A España-Portugal MAC 2014-2020 (Madeira-Azores-Canarias)

Fotos de Yeray Pérez González relacionadas con los sectores de la acuicultura y energía eólica.