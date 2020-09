Nereida Calero reclama a educación que tenga en cuenta la realidad económica actual de las familias de Canarias a la hora de conceder las ayudas en los comedores escolares.

La diputada por Fuerteventura del Grupo Nacionalista Canario, Nereida Calero, ha reclamado esta semana a la consejera de Educación que tenga en cuenta la situación económica actual de las familias para conceder el servicio de comedor escolar.

Calero le ha recordado al gobierno canario que la realidad actual de las familias canarias es muy distinta a la del año pasado y avisa de que las expectativas para los próximos meses son incluso peores.

“Para algunos menores es la única comida digna del día, suena duro pero es la realidad. Y por eso son ahora más importantes que nunca, ya que prestan un gran servicio asistencial y de conciliación del que las familias más vulnerables no pueden prescindir”, explicó la diputada, que criticó el sistema que tiene establecido la Administración para confirmar los datos y optar a la subvención: “El certificado de los servicios sociales municipales es inoperativo, ya que hay municipios que están colapsados y están dando citas para atender a la gente para enero y febrero de 2021; el certificado de una ONG de recibir ayudas, la mayoría no tiene; o el certificado del SCE de la situación laboral, y del SEPE de ser o no beneficiarios de prestación sin tener en cuenta a los autónomos y aquellas que no tienen derecho a paro ni a ERTES, y que están absolutamente ahogados”.

Un proceso que cuanto menos es muy burocrático y poco eficaz, alertó.

Por ello urge modificar los criterios para permitir ayudar a todas las familias que se encuentren en una situación económica complicada, mejorando las dotaciones de los comedores, ya alertada por el Consejo Escolar de Canarias, por falta de personal, de normas de seguridad, obras tardías, etc..

Centros como el de El Cotillo, en la Oliva, son ejemplo claro; ya que tiene su comedor cerrado porque lo usan para impartir clases “debido a que no han sido capaces de hacerles dos aulas en ocho meses teniendo el proyecto listo y financiación”.