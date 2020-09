Jana González ( CC ) : “Estamos a favor de la modificación de la Ley del Juego y las Apuestas pero establecer la retroactividad puede llegar a ser inconstitucional”

Jana González, diputada por Fuerteventura del Grupo Nacionalista Canario, Jana González, ha explicado esta mañana la intención del voto del grupo en el Proyecto de Ley de suspensión de títulos habilitantes de nuevos locales y otras medidas complementarias en materia de juego y apuestas, que emana de un Decreto Ley del Gobierno convalidado por este Parlamento.

González celebró que “hayamos conseguido poner barreras para el acceso de este tipo de máquinas sobre todo en menores de edad, cumpliendo así con la máxima de velar por su protección y que saquemos partido a las competencias que tenemos para plantarle cara al juego online. Asimismo, cuestionó la forma de aprobación de este Proyecto de Ley, “que establece una retroactividad que puede ser inconstitucional”.

El primer Decreto Ley, 3/2020 se aprueba el 5 de marzo y debía haber sido convalidado a los 30 días naturales. Tras la irrupción de la pandemia se decidió presentar otro Decreto Ley, que fue convalidado por la Diputación Permanente.

El DL 3/2020 no se retiró, tuvo plena vigencia desde el 6 de marzo al 4 de abril, ya que el 3 de abril se aprueba por el Gobierno el nuevo DL 5/2020, por lo que no hay ningún periodo en el que no existiera una norma.

Con la nueva Ley, que contempla una disposición que establece la retroactividad de las medidas contempladas en la misma, se está vulnerando la constitución porque según establece en su artículo 9.3. “La Constitución garantiza la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales”.

Aunque los ciudadanos soliciten la apertura de nuevos locales de apuestas conforme a una declaración de responsabilidad deberán solicitarlo por autorización administrativa y les es aplicable la suspensión de títulos habilitantes porque está en vigor el DL 3/2020, sin necesidad de aplicar el efecto retroactivo.