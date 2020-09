Fuerteventura.- Sandra Dominguez ( AMF ) pregunta sobre el nuevo turno escolar de tarde

Sandra Domínguez , Presidenta de Asambleas Municipales de Fuerteventura y Diputada regional por la isla de Fuerteventura ha intervenido este martes en el pleno del Parlamento a través de una pregunta oral a la Señora Consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deporte del Gobierno de Canarias, en relación al inicio del curso y con ello la imposición de un nuevo turno de tarde a las niñas y niños del Bachillerato y de varios ciclos de Formación Profesional.

La Diputada Regional señaló que en el caso de Fuerteventura el horario impuesto es de 14:00 a 19:00 horas , y que sólo se ha tenido en cuenta el ratio de distanciamiento, y no se ha barajado la posibilidad de que las clases sean impartidas en otras instalaciones públicas o privadas pero manteniendo el horario de mañana.

La Consejera respondió que “esos niños si les van bien las cosas irán a la universidad “, para Sandra Domínguez esta afirmación no es en absoluto correcta dado que es trata también de jóvenes de 15 y 16 años que evidentemente no irán a la Universidad, por lo que no se entiende el sentido de esa afirmación en el caso de que la Sra Consejera estuviera informada de la realidad de Fuerteventura.

Sandra Domínguez ha expuesto en el Parlamento el conjunto de inconvenientes que surgen a partir de la aplicación de la obligatoriedad de este nuevo horario, afirmó que los niños y niñas a los que se les aplique este horario tendrán una hora menos respecto a los niños de turno de la mañana, señala Domínguez que esto supone también un agravio comparativo entre jóvenes, dado que hay colegios que si tendrán el turno de mañana con las horas completas y otros que no.

Señala la Presidenta de Asambleas Municipales que este horario imposibilita una conciliación de la vida familiar y laboral, asimismo ha cuestionado en el Parlamento el poco tiempo que tendrán los servicios para higienizar las aulas dado que sólo tendrán una hora, entre turnos.

Para Domínguez otro de los aspectos negativos supondrá el abandono de estos niños de las actividades extraescolares que se suelen desarrollar en turno de tarde, tanto actividades deportivas como cualquier tipo de apoyo extraescolar necesario para los niños.

Sandra Domínguez expuso en el Parlamento que los niños y niñas que viven fuera de los núcleos urbanos también tendrán dificultad en materia de transporte y que según los estudios sociológicos el rendimiento académico va menguando a medida que pasa el día, con lo cual también es un impedimento para el mejor desarrollo de la actividad escolar .

La Diputada por Fuerteventura argumenta que es excesivo el sacrificio que harán las familias , y que en el caso de Fuerteventura no se ha llevado a cabo una valoración de las alternativas posibles de reubicación de estos jóvenes en otros espacio físicos, públicos o privados, y que no ha habido una coordinación de las administraciones para poner a disposición de la Consejería de Educación el patrimonio público que se pueda aprovechar para tal fin.