Fuerteventura.- Puerto del Rosario sigue prestando el servicio de ayuda a domicilio

Fuerteventura.- El Ayuntamiento de Puerto del Rosario, a través del área de Contratación, que dirige Peña Armas, aclara que el servicio de ayuda a domicilio de Puerto del Rosario continúa prestándose y se seguirá prestando una vez se adjudique el nuevo contrato.

El alcalde Juan Jiménez manifiesta que “el servicio de ayuda a domicilio se está prestando y no va a dejar de prestarse. Establecer lo contrario es desconocer absolutamente el funcionamiento de la administración pública, por lo que pido que no se confunda con este tipo de cuestiones que afectan a los ciudadanos/as necesitados de dicho servicio. Hay que tener cuidado y no frivolizar con un asunto de especial sensibilidad social”.

Por su parte, la Propuesta de Resolución por parte del Ayuntamiento en lo referente a la adjudicación de este contrato, se elevó el pasado 10 de agosto de 2020 al Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias, donde se solicita, en base a los criterios de adjudicación estipulados en los pliegos, la exclusión de una de las entidades licitadoras por introducir parte de la oferta evaluable mediante fórmula (que debería corresponder al archivo electrónico 3) en el archivo electrónico 2 que es la oferta evaluable mediante juicio de valor.

Por lo tanto, se concluye que, cuando se desvela el secreto de las ofertas antes del acto público de apertura, incluyendo información de las mismas sujetas a valoración en el sobre de documentación administrativa, procederá a la exclusión de las mismas.

La inclusión de información sobre la oferta evaluable mediante fórmulas, en el sobre correspondiente a la información sujeta a juicio de valor, infringe los principios de igualdad de trato y no discriminación, y conlleva la exclusión de la entidad licitadora.

De esta manera, el Consistorio capitalino se encuentra a la espera de la respuesta del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias para que sea este quien tome la última decisión al respecto de lo mencionado.