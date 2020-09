Fuerteventura.- PP pide que el Ayuntamiento de Puerto del Rosario convoque ya el IBI social antes que llegue el pago voluntario

Fuerteventura a 9 de septiembre 2020.- El PP de Puerto del Rosario pide al grupo de gobierno que convoque de forma urgente las ayudas al IBI social antes de que se proceda al pago en periodo voluntario que fue aplazado al mes de noviembre por la pandemia Covid19.





"En noviembre, las familias de Puerto del Rosario tendrán que afrontar el pago de todos los impuestos prorrogados después de haber afrontado sin ingresos la compra de material y libros para la vuelta al cole", recuerda la concejala Clara Peña.

El PP de Puerto del Rosario consiguió en el mes de marzo que el grupo de gobierno procediera a la publicación de la Ordenanza Reguladora de las Bases para la concesión de subvenciones sociales dirigidas a personas y familias con escasos recursos económicos para colaborar en sus gastos por vivienda habitual de Puerto del Rosario, conocida como IBI social. "Sin embargo, en pleno mes de septiembre, las ayudas no se han convocado", asegura Clara Peña.

Es una ayuda directa al que más lo necesita, que revierte en el ayuntamiento por lo que no merma la recaudación y posibilita el pago de impuestos a las personas que, de otra forma, no pueden afrontar el pago del IBI al que se le sumará la basura, el coche o los vados.

Clara Peña recuerda que "esto es muy importante tenerlo en cuenta pues a muchas familias que están sin ingresos no podrán pagar todos los impuestos juntos y el impago les impedirá después acogerse al IBI social por no estar al corriente de los impuestos con la administración. Por eso, tienen que sacar ya la ayuda al IBI social y evitar la situación de morosidad de personas en situación de riesgo", sentencia.

Los concejales del PP, Fernando Enseñat, Ignacio Solana y Clara Peña recuerdan que más de 5.000 personas están en paro en Puerto del Rosario y otras tantas están en situación de ERTE por lo que "es imprescindible que haya agilidad en la tramitación de estas ayudas que se solaparán con el pago del IBI", advierte el concejal.

CITAS EN SERVICIOS SOCIALES PARA ENERO

En declaraciones a un medio de comunicación en el que el Alcalde asegura que se ha reforzado el servicio con más personal y que ya se atiende en horario de tarde a los usuarios, el PP quiere matizar "que no es verdad. Solo se ha contratado a una asesora externa que cobra a contra factura pero que no atiende en el ayuntamiento a ningún usuario. La plantilla no ha incorporado a ningún trabajador social, auxiliar o administrativo que continúan sobrepasados de trabajo", denuncia el portavoz, Ignacio Solana.

Además, las citas se están dando para enero del 2021 en plena crisis social con miles de familias pidiendo ayuda por lo que "no entendemos que el Alcalde y su grupo de gobierno presuman de su gestión cuando hablamos de familias que no están siendo atendidas y de unos servicios sociales cuyos trabajadores soportan una gran carga de trabajo y donde las citas de urgencia se dan para meses", rechaza Solana.

El PP además advierte al grupo de gobierno que "cese la caza de brujas a trabajadores o nos veremos obligados a denunciar ante los tribunales a quien amedrenta a trabajadores. Esto es muy grave y no vamos a consentir más que a su carga de trabajo se añada la presión política por parte de concejales de gobierno que no entienden la profesionalidad de los funcionarios que prestan servicio en la institución".