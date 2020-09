Fuerteventura.- PP pide al Cabildo que asuma transporte de alumnos de secundaria tras decisión del Gobierno de Canarias de doblar los turnos uno en horario de tarde

Los consejeros del Grupo Popular en el Cabildo de Fuerteventura han solicitado a la consejera de Educación de la máxima institución insular que "asuma el transporte de los alumnos de secundaria que se han quedado sin opciones para llegar a sus institutos tras la decisión del Gobierno de Canarias de doblar los turnos de bachillerato en horario de tarde en el marco del protocolo anticovid19 de la Consejería de Educación", explica la consejera Jessica de León.

En esta situación se encuentran los estudiantes de municipios como "Puerto del Rosario, Antigua o Tuineje a los que no se les puede ofrecer que se suban en la línea regular y pedir a las familias que hagan otro esfuerzo económico más sin tener ingresos y a los estudiantes que recorran dos o tres horas de guagua para cada día llegar a un aula", afirma.

En el caso de Pájara y La Oliva "donde se nos informó que podrían contar con transporte propio lo que hemos pedido es que conveniar con estos ayuntamientos una partida presupuestaria que ayudara a afrontar el gasto extra a los ayuntamientos y así poder ampliar el contrato que ya tienen a las tardes", asegura Jessica de León.

El PP no entiende que la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias se desentienda de estos alumnos "en la isla más extensa del archipiélago y con una población tan dispersa como la nuestra donde, en muchas zonas, no llega el transporte regular", denuncia.

"Solo en Antigua podrían verse afectados 120 alumnos que no son competencia de ninguna administración: ni del Gobierno de Canarias, ni del Cabildo ni de los ayuntamientos.

Pedimos a los jóvenes excelencia y formación para acceder al mercado laboral y, desde que acaban la educación obligatoria, todas las administraciones los abandonan a su suerte.

El transporte en Fuerteventura es vital para no abocar a los alumnos a abandonar sus estudios por las distancias a recorrer entre el centro y su lugar de residencia y, al mismo tiempo, no ahogar a las familias con un gasto extra con el que no contaban al inicio de curso".

Los consejeros del PP, Claudio Gutiérrez, Jessica de León, Domingo Pérez y María Saavedra califican de muy positivo el encuentro mantenido con la consejera de Educación insular a la que solicitaron además que, paralelamente, se solicitara en la FECAI un cambio normativo para solicitar al Gobierno de Canarias que asuma esta competencia o, en su defecto, compense a los Cabildos económicamente para poder prestar este servicio.