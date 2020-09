Fuerteventura.- Mario Cabrera: “El centro de salud de Morro Jable lleva 11 meses sin rayos x "

El diputado del Grupo Nacionalista Canario por Fuerteventura, Mario Cabrera, denuncia que “los socios de Gobierno de Canarias pierden el tiempo peleándose por el reparto de puestos en Sanidad, con la cuarta sustitución en el Servicio de Canario de Salud en un año.





Casi el mismo tiempo que el Centro de Salud de Morro Jable lleva sin aparatos de rayos X y por lo tanto los usuarios de la zona teniendo que trasladarse hasta Gran Tarajal o Puerto del Rosario para ser atendidos”.

Mario Cabrera cree “que el grado de incompetencia de los responsables políticos de Sanidad llega ya a extremos insoportables”, después casi un año de espera para arreglar la avería de la máquina de rayos X de Morro Jable, “o bien para instalar la nueva, que estaba comprometida y contaba con partida económica asignada para ello”.

Recuerda el también secretario insular de AM-CC que en la anterior Legislatura se asignaron 850.000 euros para instalar tres nuevas salas de rayos x en Fuerteventura.

En todo este tiempo con tantos cambios en la dirección de Sanidad, no se han llevado a cabo. “La situación de Morro Jable es además especialmente complicada, porque el equipo que existía está averiado desde hace un año, fuera de servicio. Con lo que ya no es que no instalen los nuevos, sino que no arreglan los que ya estaban”.

Los 850.000 euros asignados para las tres salas de rayos x fueron incluidos en los denominados fondos para “inversiones financieramente sostenibles”, adjudicados a Fuerteventura por la Consejería de Sanidad del Gobierno anterior.

En junio de 2019 el equipo de la Consejería de Sanidad dirigido por José Manuel Baltar, asignó estos 850.000 euros para la adquisición de tres salas de Rayos X digitales nuevas. Una para el Centro de Salud de Morro Jable, otra para el Hospital General de Fuerteventura y otra para el Centro de Salud de Corralejo.

Así como la mejora de los sistemas de almacenamiento digital de los estudios radiológicos (TAC, radiología simple, telemando, etc.); y de imagen (ecografías, endoscopias, Resonancia Magnética, etc.), asociados a la Historia Clínica Digital.

Más de un año después, Fuerteventura sigue a la espera de la ejecución de dichos presupuestos para adquirir estos equipos que tan necesarios son para la prestación de asistencia sanitaria a nuestros conciudadanos.