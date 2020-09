Equipo del ICHH se desplaza a Fuerteventura para atender a la población donante de la Isla

El equipo del ICHH en la Isla atiende a la población donante de la capital majorera en una sala del edificio de la Unidad de Apoyo a la Docencia de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), la antigua Universidad Popular, ubicada en la calle Doctor Fleming número 1.

El horario de atención a donantes hasta el 30 de septiembre (horario de verano) es de lunes a miércoles de 16:30 a 21:15 horas y jueves y viernes de 9:30 a 13:50 horas. Del 1 al 16 de octubre (horario de invierno) será de lunes a miércoles de 15:30 a 21:15 horas y jueves y viernes de 8:30 a 13:50 horas.

Todas las personas interesadas en donar sangre deben pedir cita previa rellenando el formulario publicado en la página web efectodonacion.com. Además se recomienda revisar la información publicada en esta misma página web en las pestañas de Información y Protocolo, para familiarizarse con las medidas de seguridad establecidas.

Requisitos para la donación

Los requisitos habituales para donar sangre son presentar un buen estado de salud general, tener entre 18 y 65 años de edad, pesar más de 50 kg y, en el caso de las mujeres, no estar embarazadas.

Por otra parte, en las circunstancias actuales además es preciso cumplir unos requisitos específicos: no presentar cuadros de tos o síntomas respiratorios, no haber sido diagnosticado/a o haber estado en contacto con personas afectadas por la COVID-19 y no haber viajado fuera de Canarias en los últimos 14 días.

El ICHH recuerda a la población que los hombres pueden donar un máximo de 4 veces al año y las mujeres 3 veces, con un intervalo mínimo de 60 días entre donaciones. En consecuencia, las personas que donaron sangre por última vez antes del verano ya pueden volver a donar y sería recomendable que se animaran a convertirlo en un hábito, cada 3 o 4 meses.

Punto fijo en Fuerteventura

El punto fijo de donación situado en el Hospital General de Fuerteventura atiende de lunes a viernes de 10:30 a 13:30 horas a los y las donantes solicitando cita previa en el teléfono 928 546 684.