En Fuerteventura el Cabildo destina 212.000 euros al desarrollo de programas de atención a personas con Alzheimer y otras demencias y sus familias en el ejercicio de 2020

E l Cabildo de Fuerteventura, a través de la Consejería de Políticas Sociales, ha suscrito un convenio para el año 2020 con la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias de Lanzarote y Fuerteventura (AFA LF) por un importe de 147.000 euros.

Este acuerdo permitirá continuar con el programa Apoyo a la Red de Recursos Sociosanitarios y Centros Terapéuticos, con el que se ofrece una terapia no farmacológica, tanto física como cognitiva a personas con algún tipo de demencia, en los diferentes centros terapéuticos habilitados en Fuerteventura.

El consejero de Políticas Sociales, Víctor Alonso, subraya la importancia de que, en estos momentos, la terapia continúe ofreciéndose a las personas con demencia que se benefician de este programa, así como a sus familias.





“Esto nos garantiza que durante este periodo de tiempo en el que, dando cumplimiento a las medidas sociosanitarias establecidas, los propios usuarios y usuarias que no puedan acudir a los centros terapéuticos para recibir la atención que precisan, reciban en sus domicilios la atención específica que demandan para ralentizar el avance de esta enfermedad que no entiende de descansos”.

Por su parte, el presidente de AFA LF, Manuel Ruiz, agradeció “el apoyo de la administración insular y a la implicación del consejero Víctor Alonso, quien favoreció la implantación de este proyecto que ha supuesto el tratamiento especializado a personas con demencia y sus familias en la isla de Fuerteventura, atendiendo a más de 300 familias en la Isla y ayudando a generar conciencia acerca de los efectos devastadores del Alzheimer desde el año 2014”.

Asimismo, la Corporación insular destina un total de 30.000 euros a la Asociación ACUFADE, para el desarrollo de su actividad en Fuerteventura, que tiene como objetivo garantizar el disfrute de los derechos de las personas y familias que conviven con una situación de dependencia en la Isla.





Para su presidenta, Elena Felipe, “es digna de elogiar la implicación del Cabildo de Fuerteventura en respaldar este proyecto que supone una apuesta a largo plazo por atender las demandas de los ciudadanos de la isla”.

En tercer lugar, el Cabildo concede un total de 35.000 euros a la Asociación de Familiares y enfermos de Alzheimer y otras demencias en la isla de Fuerteventura (AFFA), para el desarrollo de su actividad en Fuerteventura, que tiene como objetivo garantizar el disfrute de los derechos de las personas y familias que conviven con una situación de dependencia en el territorio insular. Para Teresa Cabrera, presidenta de la asociación majorera, “el trabajo centrado en la prevención y detección precoz de la enfermedad es vital para frenar el desarrollo de la misma”.

Alonso reconoció la importancia de estos programas, que a través de terapias no farmacológicas, proporcionan una detección precoz de la enfermedad y una estimulación física y cognitiva que ayuda a frenar el avance de misma, hasta el momento sin cura conocida y que afecta según la OMS al 5%-8% de los/as mayores de 60 años.





“Nuestra obligación es la de contribuir a mejorar la calidad de vida de los vecinos de Fuerteventura y especialmente la de aquellos colectivos más vulnerables que precisan de nuestro esfuerzo y compromiso para hacerles la vida un poco más fácil, tanto a ellos como a sus familias, que en este caso es quien carga con el pesado lastre de los efectos que produce una enfermedad sin piedad, que borra no sólo la memoria, sino que llega a despojarnos hasta de nuestra propia identidad”, añadió Alonso.

El consejero insular explica además que el pasado mes de junio, el Ayuntamiento de la Oliva firmó con el Cabildo la mutación demanial de una importante infraestructura, con el objeto de poner en marcha el Centro de Estancia Diurna Josefina Plá. Este recurso puede atender inicialmente la demanda de Puerto del Rosario y la Oliva.

Con la puesta en funcionamiento de este centro, se aliviaría parcialmente la presión existente, hasta la ampliación de plazas residenciales, con la construcción de la nueva residencia de Puerto del Rosario. Así pues, como opción viable a corto plazo, se considera oportuno aprovechar la infraestructura ya construida de la Oliva y, provisionalmente, aliviar la presión de estancia diurna, en Puerto del Rosario y La Oliva.

El número de plazas inicialmente no debe ser superior a 20 de atención diurna y 10 de Promoción de la Autonomía personal. Se trata de plazas para personas con Grado de Dependencia II y III, no obstante, sería oportuno reservar algunas para personas con Grado I, con las que se trabajaría la prevención del deterioro de sus funciones vitales y también para personas que no tengan la resolución de la Ley de Dependencia y que estén en situación sociosanitaria precaria.