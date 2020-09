Coalición Canaria solicita la convocatoria urgente del Consejo de Caza de Fuerteventura ante caótica situación

Fuerteventura.- No hay personal para el control de licencias de caza, sin gestión de bebededores y comederos cinegéticos, sin campaña anual de siempre, sin el Plan Cinegético Insular... y facilitan la movilidad de cazadores entre islas en plena crisis del COVID







15.09.2020





El grupo de Coalición Canaria en el Cabildo de Fuerteventura ha solicitado la convocatoria urgente y extraordinaria del Consejo Insular de Caza para abordar soluciones ante la caótica gestión cinegética que viene desarrollando el Cabildo, y ante las consecuencias que pueden derivarse para el entorno.





Se aproxima la apertura del periodo de cacería con escopeta, con el consiguiente el incremento de cazadores no residentes que se trasladan desde otras islas en estas fechas, pese a que supuestamente el Plan Insular de Emergencias por COVID declarado recientemente por el Cabildo debería limitar estos desplazamientos.





Frente a ello, a día de hoy Fuerteventura no cuenta con personal para el control de licencias de caza; no se están gestionando los bebededores y comederos cinegéticos; no se ha preparado la campaña anual de siempre; sigue sin el Plan Cinegético Insular y, pese a todo, se facilita la movilidad de cazadores entre islas en plena crisis del COVID.





Recuerdan que el Consejo Insular de Caza es el órgano en el que están representados todas las administraciones y colectivos implicados de la Isla. Permite abordar propuestas y tomar decisiones de forma consensuada. Siempre poniendo en valor la protección de los recursos y la seguridad en la movilidad de los cazadores.

Por lo tanto el Consejo Insular de Caza puede plantear propuestas eficaces.

Desde Asamblea Majorera – Coalición Canaria reiteran su preocupación por la conservación de los recursos cinegéticos de la isla de Fuerteventura. Venimos de varios años de escasas lluvias y la falta de sustento necesario para mantener la población existente de fauna silvestre asociada a dicha actividad.

Pero a ello se une la desastrosa gestión del Cabildo (PSOE, NC, AMF y Podemos) porque no se han renovado el servicio de mantenimiento y suministro de bebederos y comederos destinado a especies cinegéticas. Ni tampoco se tiene previsto el inicio del plan de siembra anual, para prever una disponibilidad de alimento en la época de cría y reproducción.

Les preocupa especialmente que el Cabildo de Fuerteventura no disponga del personal necesario para realizar los controles en plena época de caza en la isla de Fuerteventura y el cumplimiento de la legislación pertinente.

Subrayan , por último, que se aproxima la apertura de la autorización de la cacería con escopeta, con el consiguiente el incremento de cazadores no residentes que se trasladan desde otras islas en estas fechas, pese a que supuestamente el Plan Insular de Emergencias por COVID declarado recientemente por el Cabildo debería limitar estos desplazamientos.