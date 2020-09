Coalición Canaria agradece el esfuerzo de los profesionales de Educación paraponer en marcha el curso escolar en Fuerteventura

La portavoz del grupo de Coalición Canaria en el Cabildo de Fuerteventura, Lola García, expresó ayer en el Pleno del Cabildo “el justo reconocimiento a todos los profesionales de Educación y a los padres y madres, gracias a cuyo esfuerzo se ha conseguido poner en marcha el curso escolar en la Isla”.



“Han sido ellos, pese a que no es su competencia, quienes han tenido que colocar mobiliario,marcar zonas de acceso y seguridad, instalar dispensadores, limpiar, elaborar planes de prevención. Mientras tanto, los responsables de la Consejería mirando para otro lado. No han hecho todos los nombramientos, no han acabado las obras, no han dotado a los colegios de los recursos necesarios. Si el curso está en marcha, es gracias a los profesionales de Educación y las ampas, no a los políticos de la Consejería”, resumió.



Ante ello, Lola García subrayó “el silencio complaciente del grupo de gobierno del Cabildo, que no es capaz de reivindicar ante el Gobierno que de una vez ‘sienten’ un bloque en las obras que tienen paradas desde hace un año, y que el anterior equipo de la Consejería dotó de recursos y de presupuesto”.



Puso como ejemplo “las aulas del Cotillo, el nuevo colegio Villaverde, el nuevo colegio de Morro Jable, el de El Castillo, el IES la Lajita, las aulas Tarajalejo, etc. Nada, es que no han hecho nada. Tienen todo parado o retrasado y en un momento en el que los espacios son especialmente necesarios para distribuir los nuevos grupos”.



Por eso Coalición Canaria planteó una iniciativa en el Pleno para que el Cabildo exigiera al Gobierno estas inversiones ya, “no por capricho, sino porque es lo que ampas y docentes nos han pedido”. Pero PSOE, NC-AMF y Podemos “se negaron a apoyar esta reivindicación, defendiendo lo indefendible y dejando de lado a la comunidad educativa majorera”.





Educación Física





En el marco de esta misma iniciativa, PSOE, Podemos, NC y AMF también rechazaron con su voto poner a disposición de los centros educativos los espacios deportivos y multifuncionales con los que cuenta el Cabildo de Fuerteventura, y coordinarse con los ayuntamientos en los que son de titularidad municipal, para que los colegios los puedan aprovechar cuando sea necesario para mantener la distancia social en las clases de Educación Física.





No obstante, Lola García aclaró que “pese a la dejadez del gobierno del Cabildo y su desprecio por las propuestas que nos trasmiten los vecinos y profesionales, desde el grupo de Coalición Canaria en el Cabildo vamos a seguir defendiéndolas. En coordinación con nuestros compañeros en otras instituciones, las llevaremos también al ámbito local y autonómico. Entendemos que la cerrazón del gobierno del Cabildo no debe frenar iniciativas razonables y que nacen de la propia comunidad educativa”, terminó señalando Lola García.