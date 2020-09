CC-PNC recuerda que trasladar migrantes a hoteles debe ser solución de emergencia no una excusa para que el Estado se desentienda





Mario Cabrera ( CC) advierte que Madrid debe trabajar urgentemente en la creación de una red de acogida en las infraestructuras que tiene en desuso



Canarias a 15 de septiembre de 2020.-

El secretario insular de Coalición Canaria-PNC en Fuerteventura, Mario Cabrera, señala que el traslado de migrantes a hoteles “debe ser una solución temporal y de emergencia” y no “una excusa para el Estado se desentienda de la situación” que vive el Archipiélago ante la creciente llegada de pateras a nuestras costas.

El líder nacionalista defiende que la opción de utilizar establecimientos hoteleros para que los migrantes puedan recibir una atención digna “solo puede ser entendida como una solución de emergencia ante una situación de emergencia”; una respuesta “a una situación creada por la inacción del Estado y la desidia del Ejecutivo autónomo” pero “no puede ser la solución definitiva”. “Una solución de emergencia”, continúa el también diputado nacionalista, “no puede ser la excusa para que el Estado siga desentendiéndose de problema y tampoco puede ocultar la falta de diligencia o interés para generar una red de acogida para los migrantes en las infraestructuras que tiene en desuso el Estado para evitar que en Canarias se repita lo mismo que en Grecia”.

Cabrera advierte que la acogida de los migrantes en hoteles e infraestructuras turísticas no es la opción más adecuada e insisten en que el Estado “debe habilitar espacios que reúnan las condiciones adecuadas para la acogida de los inmigrantes en infraestructuras que son de su titularidad que se encuentran en desuso, entre ellas los cuarteles”. Así, advierte además que la acogida temporal de los migrantes en hoteles y apartamentos fomenta, cuando no se da información a la ciudadanía a la que se le presenta como una solución sin límite temporal, el discurso xenófobo y racista de aquellos partidos que usan el fenómeno migratorio con fines políticos.

Mario Cabrera recuerda que la gestión de los movimientos migratorios afecta directamente a un total de seis Ministerios, “que actúan de manera aislada y sin la suficiente implicación en un asunto que se prevé que vaya más allá en los próximos meses”. Así, el secretario insular de CC en Fuerteventura exige “coordinación inmediata y la ejecución de un plan coordinado” entre los ministerios Interior, Exteriores, Migraciones, Transportes, Defensa y Política Territorial y, a su vez, “de todos ellos con la Comunidad Autónoma que también tiene competencias que no ha ejercido”.

CC-PNC defiende la necesidad de que se dote a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado de los medios materiales y humanos para reforzar el control de fronteras y vigilancia y recuerda que la plantilla actual es insuficiente y los equipos del Sistema Integral de Vigilancia Exterior (SIVE) no funcionan. “El SIVE es fundamental no solo para detectar a las embarcaciones sino para evitar nuevos naufragios y que se sigan produciendo muertes en el mar”, agrega el líder nacionalista. “No vale con lamentar esa dramática pérdida de vidas; hay que exigir a Madrid que ponga los medios para que no suceda”. Así, CC exige también la máxima implicación de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) en el archipiélago y que Madrid, al tiempo que amplíe y mejore los medios que tiene asignados para Salvamento Marítimo, reclame la colaboración de la Unión Europea en la “frontera Sur” de la UE.

Cabrera señala que para los nacionalistas canarios “es clave” que la Unión Europea y el Gobierno del Estado retomen las negociaciones bilaterales con los países desde los que parten las pateras y cayucos. “Este es un camino que se debió explorar desde 2019, cuando se inició el fuerte repunte en la llegada de embarcaciones, y que no admite más demoras”, apunta. “La cooperación con los países de origen de los migrantes sigue siendo la política más efectiva para evitar que millones de personas se vean obligadas a abandonar sus hogares” y por ello CC entiende que “la nueva estrategia para África de la Comisión Europea, anunciada para el próximo noviembre, es una nueva oportunidad para reforzar la cooperación con estos países”.

En cuanto al papel que debe desarrollar la Comunidad Autónoma, CC reclama al Ministerio de Política Territorial que cumpla el papel que le corresponde para coordinar la política del Estado y la Comunidad Autónoma en la gestión de los movimientos migratorios ya que además de ser el organismo del que depende directamente el delegado del Gobierno en Canarias es el ente que debe garantizar la comunicación y la coordinación entre ambas partes. “No existe una política de coordinación entre los distintos Ministerios implicados en este asunto y la ministra de Política Territorial que, además es canaria, debería cumplir las funciones que tiene asignadas”, concluye Cabrera.