Alemania levanta la advertencia de no viajar a 60 destinos desde el 1 de Octubre

Con el anuncio de Alemania del levantamiento de la advertencia de viaje global a partir del 1 de octubre, el gobierno alemán responde a una petición urgente de la industria turística, permitiendo así “viajar” nuevamente a unos 60 destinos.





La ventaja, para el sector turístico empresarial, es la siguiente: mientras no se aplique ninguna “advertencia de viaje” a estas zonas, ya no se podrán efectuar cancelaciones gratuitas.

Y, desde un punto de vista psicológico, la nueva reglamentación podría garantizar que los países afectados (países sin advertencia de viaje específica) vuelvan a ser reservados cada vez más, ya que los clientes estarían adquiriendo confianza con esta normativa.

Además de poder realizar viajes a la gran mayoría de los estados miembros de la Unión Europea, a los países asociados a Schengen, así como a Gran Bretaña, Mónaco, San Marino y el Vaticano, a partir del 1 de octubre se podrán realizar viajes a países que han sido advertidos hasta ahora pero que no están en la lista de países de riesgo.

Se trata principalmente de países con una baja incidencia de virus: Australia, China, Georgia, Japón, Canadá, Nueva Zelanda, Ruanda, Corea del Sur, Tailandia, Túnez, Uganda, Uruguay, y Emiratos Árabes.*

*Sin embargo, siempre hay que tener en cuenta las restricciones de entrada que estos países impongan a los turistas.

Por ejemplo, China, debido al largo período de cuarentena y a los pocos vuelos (chárter), sólo puede ser visitada por ingenieros y otros viajeros con necesidades urgentes en temas de negocios.

Por otra parte, nos encontramos con el caso de Tailandia, que por ahora ha impuesto una prohibición completa de entrada.

Por supuesto, el gobierno alemán no tiene absolutamente ninguna influencia en cuanto a estas restricciones.

“Recomendación de no viajar” frente a una “Advertencia de viaje”.

Respecto a varios países, como son Estonia, Finlandia, Islandia, Noruega, Letonia, y Lituania, el Gobierno alemán trasladará a sus ciudadanos la recomendación de no viajar a estos destinos, no por motivos que podrían amenazar la salud de los turistas, sino por las incomodidades de, por ejemplo, tener que cumplir una cuarentena extensa y obligatoria a la llegada al país (país de destino).

El Gobierno también tiene intención de seguir con el desarrollo de un seguimiento más enfocado en regiones, sobre todo en cuanto a las más turísticas, en vez de centrarse en el nombramiento de un país entero como zona de riesgo.

Recordemos que aproximadamente cada 14 días se reúne en Alemania un comité para decidir sobre ello.

Fuente : https://www.fvw.de/