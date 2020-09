Actriz de Fuerteventura Mariam Hernández, el nuevo rostro de ‘En Otra Clave’

Fuerteventura.- La quinta temporada del programa más visto de la Televisión Canaria, ‘En Otra Clave’, cuenta con un nuevo rostro muy popular entre su elenco artístico, la actriz majorera Mariam Hernández, conocida por su participación en series como ‘Amar es para siempre’, ‘Gym Tony’ o ‘El comisario’.

Hernández, que reside en Madrid desde hace tiempo, se trasladará con frecuencia a Canarias para grabar las historias y delirantes situaciones que vivirán los ya célebres personajes del programa en esta nueva temporada, cuyo primer episodio grabado en Tenerife en el teatro de El Sauzal, fue ofrecido el pasado domingo, día 20 de septiembre, registrando un importante de audiencia situando su cuota media de pantalla en un 15,9% de share. Un total de 213.000 espectadores vieron, en algún momento, convirtiéndose así en el programa líder del día por encima del resto de las cadenas nacionales.

La actriz nacida en Puerto del Rosario hace 39 años está encantada de la vida con este nuevo reto profesional que afronta en su tierra. “Máximo cuando se trata del programa preferido que nunca se perdía la noche de los domingos mi padre, que desafortunadamente falleció hace muy poco”, avanza la actriz.

Hay que recordar que el padre de la actriz fue Carlos Hernández Martín, un hombre muy querido y respetado en Fuerteventura, cuya eterna sonrisa y dotes de sociabilidad y conciliación aún se mantienen como valores imborrables en la isla.

“Trabajar en la tierra siempre motiva el doble. Además, hablamos de un programa que se ha mantenido durante más de quince años en la pantalla de los hogares canarios, muy valorado y querido por los espectadores, que cuenta con un equipo muy profesional de actores y actrices al que me incorporo con mucha ilusión y responsabilidad”.

A partir de ahora, Mariam Hernández se sumará a Chona, Pancha, Servando, Arturito, Ginés, Chano y al resto de intérpretes en ‘En Otra Clave’. “No tengo un personaje definido. El tiempo dirá si nace y crece alguno a medida que avance el programa”, explica.

Una carrera meteórica

Hernández, que es madre soltera de Nahla, una niña de ocho meses, deberá organizarse para afrontar las grabaciones que se llevarán a cabo en esta quinta entrega en algunas salas y teatros de las islas. Para ello será fundamental el apoyo que le brindará tanto una tía que reside en Tenerife como su familia de Fuerteventura, isla en la que la pilló el confinamiento forzoso decretado el pasado mes de marzo.

“Disfruto y me divierte mucho trabajar para televisión”, confiesa quien creció con éxito tras sus apariciones en la primera sitcom de humor nacional en la que participó interpretando a La Jessi en ‘La tira’, y a Henar Pacheco, en ‘Amar es para siempre’.

La majorera es, hoy por hoy, una de las actrices más consolidadas y populares de la televisión en España. La actriz señala que se siente tan cómoda interpretando comedia como drama, porque “en realidad la naturaleza de mi trabajo me exige encarnar personajes diferentes y afrontar situaciones de ficción muy distintas según los proyectos.

Me encanta la comedia y es cierto que, sobre todo, he hecho comedia, pero me gusta probar, cambiar, sentir vértigo, equivocarme... Por ello elegí esta profesión”, aclara. “Disfruto tanto en cine como en televisión y en teatro. Con cada trabajo creces y avanzas tanto profesionalmente y como ser humano. Cada proyecto es importante y ningún personaje es pequeño”.

La majorera fue prenominada a Mejor Actriz Revelación de 2014 en los Goya por 'El Tiempo de Plácido Meana'. Su carrera está llena de títulos de largometrajes y de grandes directores españoles, desde Antonia San Juan, Roberto Pérez Toledo, Borja Cobeaga,

Combina su profesión con su pasión por el deporte, ya que es habitual verla practicando running, kite surf, windsurf, o snow, está muy comprometida con el medio ambiente y desde sus redes sociales intenta concienciar sobre la preocupante situación de los océanos.

“El deporte me ayuda a tener la cabeza ordenada y a estar serena. Lejos de cansarme, me renueva”, confiesa la intérprete. “Mi deporte preferido es el kitesurf, amo el viento, y en eso tiene mucho que ver el ser majorera. Mi pasión por el mar es reflejo de mis raíces”.

“Yo con 18 años soñaba en Fuerteventura en grande, pero jamás imaginé lo que felizmente me depararía el futuro. Aunque la suerte se busca, también debe acompañarte. Esta es una profesión muy complicada en la que influyen muchos factores, pero cuando tienes la fortuna de vivir de ella te proporciona mucha felicidad.

Desde entonces he tenido épocas de incertidumbre y de mucho trabajo”, añade la artista que también se ha subido a las tablas en los montajes ‘La katarsis del tomatazo’, ‘Antígona’ o ‘La sorpresa del cofre’, entre otros. Recuerda con mucho afecto su papel en ‘Vientos de La Habana’, un filme de Félix Viscarret que rodó en Cuba en 2016. “De cada director y directora y de cada trabajo aprendes, sales fortalecida y te hace crecer como actriz y como persona”.

Nahla, su nueva vida

Aparte de participar en la presente temporada de ‘En otra clave’ se prepara para una nueva miniserie de próxima emisión en Telecinco que versará sobre el confinamiento que, por cierto, la pilló en Fuerteventura con su hija Nahla, de ocho meses de edad. “Siento que esta situación de incertidumbre se está alargando demasiado en el tiempo.

Me preocupa no volver a tener la libertad de la que disfrutábamos antes de la pandemia. Me gusta abrazar y besar y no poder hacerlo me produce miedo, porque nos han impuesto limitar nuestras capacidades y habilidades afectivas. La agobiante situación económica y social por la que atravesamos me inquieta. Se están cancelando muchas producciones y la cultura –como cualquier otro sector, aunque más vulnerable si cabe- está congelada desde hace meses.

Al principio del confinamiento confiaba en aquellos que advertían de que la experiencia nos convertiría en mejores personas, pero desgraciadamente, me he dado cuenta de que ha generado mucha agresividad y muchísimas más diferencias a nivel social y político. Eso me ha producido una profunda tristeza”.

“Estoy muy desencantada y desilusionada con la política, porque creo que hay momentos históricos en los que hay que dejar de hacer política para estar más cerca de las preocupaciones de las personas. Y éste es uno de ellos. ¿Dónde está la serenidad y la eficacia de las instituciones públicas abriéndose paso con urgencia entre la pandemia para solucionar los problemas del país y de la ciudadanía? Ningún partido político me representa hoy por hoy”, asiente la actriz.

Decidió ser madre soltera después de meditarlo detenidamente. Ahora en Madrid sobrelleva junto a Nahla este tiempo de felicidad y de novedosos descubrimientos vitales. “Tomar decisiones que no entran dentro de lo establecido socialmente por tradición o patrón cultural no es sencillo en este país. Muchos te juzgan. Lo importante para mí es que hay una personita que me provoca mucha plenitud y que requiere mucha atención y energía. A lo largo de mi vida siempre he intentado hacer lo que me dictaba mi corazón y mi conciencia porque me he sentido libre. La maternidad es mucho más dura de lo que me había imaginado, pero compensa, me ha convertido en un ser más generoso. Mi hija me ha extraído la mejor versión de mí misma”, reconoce.

Sobre la plataforma de apoyo a las producciones tanto nacionales como extranjeras en la que se ha convertido Canarias, Mariam Hernández admite que “se está realizando un trabajo muy serio y de alcance por parte de Canarias Film Commission que repercute no solo en la promoción de las islas como destino internacional, sino en el sector y la industria local”.

Explica que “debemos adaptarnos a la realidad del boom de las plataformas televisivas. No podemos quedarnos anclados en el pasado. Ahora tenemos la suerte de poder elegir a la carta los contenidos de acuerdo a nuestras preferencias. Hay que seguir realizando series y películas, ofreciendo al público entretenimiento. El modelo ha propiciado empleo y nos ha posibilitado el descubrimiento de nuevos actores y actrices”, añade Hernández a la que siempre sorprendió actrices de raza como Victoria Abril o Carmen Maura. Le apetecería trabajar algún día con Rodrigo Sorogoyen o Almodóvar… y con el canario Juan Carlos Falcón, del que disfrutó mucho viendo ‘La caja’.

La próxima oportunidad que tendremos para disfrutar de Mariam Hernández será este domingo 27, a partir de las 21:30 con un nuevo programa de En Otra Clave grabado desde el teatro de El Sauzal, en Tenerife.