Peces de los arrecifes de coral son capaces de producir crías híbridas con colores aún más sorprendentes que los de sus progenitores

Algunos peces de los arrecifes de coral, como varias especies del pez escalar o ángel (Pterophyllum scalare), son capaces de producir crías híbridas con colores aún más sorprendentes que los de sus progenitores, ya que los huevos de una especie y el esperma de otra se combinan.

Un nuevo estudio llevado a cabo por investigadores de Australia, ha documentado de forma exhaustiva todos los híbridos de pez ángel marino conocidos que se producen de forma natural. Los resultados se publican en la revista Proceedings of the Royal Society B.

Después de comparar el ADN mitocondrial de 37 híbridos con el de la especie de sus padres, el equipo descubrió que un 48 % de los peces ángel marinos pueden hibridarse, más que cualquier otro grupo de peces de arrecife de coral. Estos datos acaban con el anterior récord conseguido por los peces mariposa (Chaetodontidae), una familia en la que más de un tercio de las especies son capaces de producir híbridos.

En el caso del pez mariposa, no se alejan demasiado de su propia especie ya que podrían tener problemas para encontrar pareja. Sin embargo, la mayoría de los híbridos de pez ángel se producen entre linajes profundamente divergentes.

En principio, este tipo de hibridación no tiene sentido evolutivo, e incluso representa una amenaza para la diversidad de las especies. Para los expertos, liderados Yi-Kai Tea, un estudiante de postgrado de la Universidad de Sydney y del Instituto Australiano de Investigación de Museos (AMRI), una posible explicación es que el pez ángel ‘rechace’ la monogamia.

A diferencia de los peces mariposa, que se aparean de por vida, los peces ángel viven en ‘harenes’ donde múltiples hembras se aparean con un solo macho. “Cuando el macho identifica una hembra, se elevan en la columna de agua y liberan su esperma y sus huevos”, explica Tea. Una vez a la deriva, el óvulo está listo para la fertilización por un espermatozoide de cualquier otra especie.

Uno de los hallazgos más sorprendentes del trabajo es que los peces ángel pueden producir descendencia híbrida con especies que poseen hasta un 11 % de diferencia en el ADN mitocondrial, como ocurre con una mezcla entre el pez ángel emperador (Pomacanthus imperator) y el pez ángel azul (Pomacanthus annularis). “Esto es extremadamente importante”, afirma Tea. “Los peces de arrecife raramente se hibridan con una diferencia de más del 6 %”.

Aunque el trabajo revela una sorprendente abundancia de híbridos de pez ángel, el mecanismo en sí mismo –cómo y por qué se forman los híbridos– sigue siendo un enigma. Por ejemplo, los investigadores no pudieron encontrar un solo ejemplo de Pygoplites diacanthus o pez ángel real híbrido, un pez tropical que nada casi en cualquier lugar donde haya un océano tropical.

Referencia:

Yi-Kai Tea, Jean-Paul A Hobbs, Federico Vitelli, Joseph D DiBattista, Simon Y W Ho, Nathan Lo. ¡Angels in disguise: sympatric hybridization in the marine angelfishes is widespread and occurs between deeply divergent lineages¡. Proc Biol Sci. 2020 Aug 12;287(1932):20201459. doi: 10.1098/rspb.2020.1459. Epub 2020 Aug 5.