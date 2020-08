Fuerteventura.- PP pide al grupo de gobierno de Puerto del Rosario que desinfecte y limpie las zonas más transitadas del municipio

· Fuerteventura. - Los concejales del PP entienden que ahora “que la incidencia del virus es mayor, no se desinfecta mientras que, cuando todos estábamos en casa, se limpiaban paradas y parques. No tiene sentido”, asegura Fernando Enseñat

26 de agosto, 2020 .- Los concejales del PP en Puerto del Rosario, Fernando Enseñat, Ignacio Solana y Clara Peña, piden al grupo de gobierno PSOE, NC, Cs y Plataforma de Electores que desinfecten y limpien las zonas de mayor tránsito y afluencia de personas. “Cuando todos los vecinos estábamos en casa, veíamos cubas y cubas desinfectar calles, estaciones de guaguas y parques que muy pocos o nadie usaban. Ahora que tenemos libertad de movimiento, no se desinfecta, ni baldea ni limpia calles comerciales o los escasos parques infantiles que están abiertos”, denuncia el concejal Fernando Enseñat.

El PP reclama la desinfección de las áreas de aparcamiento y duchas de las playas, las paradas de guaguas, las calles comerciales así como las zonas de mayor afluencia como la Avenida Marítima. “Puerto del Rosario concentra el mayor número de contagios por lo que se hace necesario que, dentro de las competencias que tienen los ayuntamientos, se extremen las medidas higiénico sanitarias y de desinfección”, asegura el concejal Enseñat.

Los concejales reclaman al grupo de gobierno que continúe la labor que durante el estado de alarma comenzaron desinfectando las principales zonas del municipio, los pueblos, los barrios y las plazas. "La nueva normalidad no puede ser cruzarse de brazos, ir a reuniones estériles en el Cabildo y decir que esto no es mi competencia. Los ayuntamientos tienen la capacidad y la competencia para desinfectar y limpiar, para restringir el acceso a playas masificadas donde no se garantice la distancia y para sancionar a incumplidores que no se ponen la mascarilla y, con ello, ponen en riesgo la salud de todos. Y hay que hacerlo”, asegura Enseñat. “La política de la foto no es aceptable en un tema tan sensible para nuestra salud y también para nuestro motor económico".