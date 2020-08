Fuerteventura.- Ayuntamiento de Antigua embellece las fachadas de edificios públicos y religiosos

Fuerteventura.- El Ayuntamiento de Antigua ejecuta estos días la limpieza, mantenimiento y pintado de la fachada del departamento de la Policía Local en Antigua.

· El Ayuntamiento embellece las fachadas de las iglesias de Antigua, Las Pocetas y Agua de Bueyes, coincidiendo con los días principales de sus patronas y patrones.

La limpieza, pintado y mejora de las fachadas de edificios públicos debe hacerse regularmente, afirma el alcalde, Matías Peña García y como cada año lo hacemos coincidir en Antigua con la conmemoración de la patrona Nuestra Señora de La Antigua, porque aunque no celebremos las fiestas como en otras ocasiones, si recordamos que son días especiales para nuestro pueblo.

Durante esta semana se vienen realizando los trabajos de embellecimiento del exterior de las oficinas de la Policía Local en Antigua, coordinados por el departamento de Obras y Servicios que dirige el concejal Juan Cabrera Peña.

Tal y como acordamos con el párroco del Municipio, José Luis Cabrera, continuaremos estos trabajos de mantenimiento en la fachada de la Iglesia de Antigua, para seguir con la iglesia de Las Pocetas y Agua de Bueyes, detalla el regidor municipal, porque tal y como coincidimos en la reunión mantenida recientemente, aunque las circunstancias no nos permiten disfrutar nuestras fiestas, esto no debe suponer que no embellezcamos los pueblos para conmemorar estos días principales.