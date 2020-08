Equipo Internacional descubre virus bacteriano en el intestino que potencia la inmunoterapia en pacientes con cáncer

Un equipo internacional de científicos ha descubierto un virus bacteriano en la microbiota intestinal que potencia la inmunoterapia en pacientes con cáncer. El hallazgo, que cuenta con la participación de Carlos López-Otín, de la Universidad de Oviedo y el Instituto Universitario de Oncología del Principado de Asturias, representa una aproximación muy innovadora dirigida a tratar de mejorar las prometedoras técnicas de inmunoterapia del cáncer.

El trabajo, liderado por Laurence Zitvogel y Guido Kroemer, del Hospital Gustave Roussy de Paris, se publica en la revista Science. Los autores se basaron inicialmente en estudios previos de sus laboratorios que habían demostrado que la microbiota intestinal tiene el potencial de modificar aspectos muy relevantes de la salud humana, incluida la susceptibilidad al cáncer o la extensión de la longevidad.

Posteriormente, se examinaron exhaustivamente los componentes del microbioma intestinal humano y de ratones y se encontró un fragmento proteico de un virus bacteriano (el bacteriófago 13144 de la bacteria Enterococcus hirae) similar al de proteínas celulares capaces de estimular la respuesta inmune basada en los linfocitos T.

Estudios adicionales revelaron que este fragmento de proteína viral estaba presente en pacientes con cáncer renal o cáncer de pulmón cuyos tumores eran sensibles al tratamiento con inmunoterapia.

Además, la introducción de este fragmento proteico viral en el microbioma intestinal favoreció la eliminación de tumores en ratones mediante la potenciación del sistema inmune antitumoral.

Los autores concluyen que estos resultados demuestran “la extraordinaria y todavía muy desconocida riqueza de los componentes de la microbiota intestinal para estimular respuestas inmunes frente al cáncer o a otras graves enfermedades humanas”.

Referencia:

Laurence Zitvogel et al. “Cross-reactivity between tumor MHC class I–restricted antigens and an enterococcal bacteriophage”. Science