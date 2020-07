Fuerteventura.- Una veintena de empresarios se forma con ASOFUER para reabrir los establecimientos de forma segura

Fuerteventura.- El asesor y consultor especializado en Restauración y Hostelería, Diego Jesús Pérez Gallardo, advirtió que los hoteles en el archipiélago no están cumpliendo con la normativa a la que están obligados tras haber permanecido cerrados





Más de una veintena de empresarios participaron hoy en la jornada pormovida por Asofuer, en colaboración con el Ayuntamiento de La Oliva, Esaoye y Enandy en el Hotel Playa Park Zensation en Corralejo donde se han desvelado las principales claves para que los establecimientos puedan reabrir de forma segura sus instalaciones.





La acción formativa dio inicio con la intervención del presidente de la patronal turística, Antonio Hormiga, para agradecer la presencia de los empresarios y poner en valor “la firme apuesta por este destino y la valentía mostrada por el Hotel Playa Park Zensation al abrir el establecimiento en esta época de máxima incertidumbre, haber realizado una potente inversión para incrementar la calidad de estas instalaciones y poner a nuestra disposición este magnífico espacio a fin de mejorar el conocimiento del sector e impulsar un destino seguro”.





El asesor y consultor especializado en Restauración y Hostelería, Diego Jesús Pérez Gallardo, puso de relieve la dificultad que entraña dotar de seguridad a los establecimientos hoteleros porque son “de los apartados empresariales más complejos que hay por la cantidad de departamentos que se tienen que mover al unísono para dar un buen servicio al cliente”, según explicó





El ponente insistió en la necesidad de ahondar en el conocimiento de la normativa establecida y, además, en la formación necesaria “para que ese conocimiento sea lo más incorporable a la dinámida de servicio, a fin de mantener la línea de seguridad y que la imagen de seguridad sea palpable y real”. Una cuestión compleja “si no se tiene la formación adecuada y dinámica, hecha por protocolos específicos y especializados que tienen que quedar después en el hotel”.





Pérez Gallardo también recalcó la cantidad de información generada por las administraciones públicas “que son directrices de qué es lo que tiene que tener, pero nadie te indica cómo ponerlas en marcha”. La administración pública detalla toda una serie de preceptos que hay que cumplir pero no especifica cómo llevarlos a cabo; no se detalla en ningún lado, subrayó.





Por otro lado, llamó la atención sobre el incumplimiento de los hoteles de Canarias sobre distintas normativas aparejadas al cierre de los establecimientos durante un período de tiempo. Insistió en que hay toda una serie de planificaciones legales que aplicar por el hecho de haber estado cerrados pero “como no lo hemos hecho nunca, la gente no se está dando cuenta de que no lo está haciendo”.





En este sentido recalcó la obligatoriedad de hacer revisiones completas antes de proceder a la reapertura de los establecimientos como las relativas a legionelosis u otras posibles enfermedades que se pueden evitar cumpliendo con la normativa.





En la jornada participaron representantes de Asoyose, la nueva asociación de Canarias de profesionales de animación que insistieron en la importancia de la animación en la experiencia del turista, dieron a conocer los protocolos pertinentes y cómo proceder en la animación hotelera en tiempos de la Covid-19.





Para terminar, el gerente de la patronal, Mario de la Cruz, dio cuenta del trabajo realizado por la entidad y la implicación tanto a nivel nacional como en estos momentos a nivel regional en las mesas de trabajo de hotelería por parte de las 4 patronales canarias "dando coherencia a la redacción de protocolos y normas a aplicar en el sector".





La jornada, que contó con el apoyo del Hotel Playa Park Zensation, Enandy y Esaote, culminó con una mesa redonda donde los asistentes y los ponentes tuvieron ocasión de despejar dudas y plantear posibles soluciones a las situaciones expuestas.