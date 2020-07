Fuerteventura.- La seguridad de las playas de La Oliva a debate en el pleno municipal del 30 de Julio

La Oliva,Fuerteventura a 29 julio 2020.- El pleno del Ayuntamiento de La Oliva se reunirá este jueves en sesión ordinaria bajo la presidencia de la alcaldesa Pilar González. La asistencia al pleno está limitado a los concejales por motivos de seguridad en cumplimiento de la normativa sobre aforos y distancia física.





El pleno, que comenzará a las 9:00 horas, podrá seguirse en directo a través del canal municipal de YouTube ( https://www.youtube.com/ channel/ UCuj8r3PYWHTjEjh19U4TuVQ/ videos





La sesión plenaria debatirá, entre otros asuntos, los planes de seguridad y salvamento de las playas del municipio de La Oliva, que recoge las medidas que deben ser tenidas en cuenta para que sean playas seguras, indican dónde puede haber más riesgos, dónde están los peligros por corrientes y demás. Así como las medidas que se deben adoptar para evitar esos riesgos.





El orden del día del pleno es el siguiente:





Punto 1º.- Toma de posesión de la concejala Idaira María Marrero Morales.





Punto 2º.- Aprobación Planes de Seguridad y Salvamento de las Playas del Ayuntamiento de La Oliva.





Punto 3º.- Adjudicación y requerimiento del Contrato del “SERVICIO DE SALVAMENTO, SOCORRISMO, VIGILANCIA Y PRIMEROS AUXILIOS PARA LOS ESPACIOS ACUÁTICOS NATURALES DEL MUNICIPIO DE LA OLIVA”.





Punto 4º.- Inclusión en el Inventario Municipal de Bienes de dos inmuebles sitos entre las C/ San Andrés, C/ San Pedro, C/ Santiago Apóstol, en la localidad de El Cotillo, en el T.M. La Oliva.





Punto 5º.- Aprobación inicial de las BASES ESPECÍFICAS REGULADORAS DE LAS AYUDAS Y SUBVENCIONES EN MATERIA DEPORTIVA PARA ORGANIZACIÓN O CREACIÓN DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS DE INICIACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE LA OLIVA.





Punto 6º.- Aprobación inicial de las BASES ESPECÍFICAS REGULADORAS DEL RÉGIMEN GENERAL DE CONCESIÓN DE AYUDAS PARA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE LA OLIVA.





Punto 7º.- Aprobar inicialmente las BASES ESPECÍFICAS POR LAS QUE SE REGULA EL RÉGIMEN GENERAL DE AYUDAS Y SUBVENCIONES EN MATERIA DEPORTIVA PARA LA ORGANIZACIÓN, CELEBRACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES REGULARES OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE LA OLIVA.





Punto 8º.- Aprobación inicial de la ordenanza municipal que regule la publicidad exterior en el Municipio de La Oliva.





Punto 9º.- Contestación alegaciones a la Modificación de la Plantilla del Ayuntamiento de La Oliva.





Punto 10º.- Informe Padrón Cuotas Corralejo Playa.





Punto 11º.- Moción que presenta el Ayuntamiento de Teror en relación con la decisión, unilateral, del Gobierno de Marruecos, de tramitar la aprobación de su frontera marítima, en aguas que afectan a Canarias y al Sáhara Occidental.





Punto 12º.- Dar cuenta de sentencias.





Punto 13º.- Dar cuenta de las resoluciones de la Alcaldía y Concejalías Delegadas.





Punto 14º.- Asuntos de Urgencia.





Punto 15º.- Ruegos y preguntas.