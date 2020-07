Fuerteventura.- La Oliva sigue trabajando en la mejora del estado de diferentes calles de Corralejo

Fuerteventura.- El Ayuntamiento de La Oliva sigue trabajando en la mejora del estado de diferentes calles de Corralejo y del resto del municipio. En este caso existen dos actuaciones en las que se venía trabajando como son la calle Guirre en la zona de Geafond y la calle Playa de Cho León, obras que llevan meses ejecutándose.





En este sentido, los viales de las obras de acondicionamiento y accesibilidad de la calle Guirre de Geafond, en Corralejo, han sido abiertas al público y al tráfico rodado con carácter provisional para reducir las molestias que a los vecinos pudiera producir continuar con la calle cortada. Ante la situación extraordinaria motivada por la COVID-19, se han tenido que retrasar algunas actuaciones como las zonas ajardinadas, que se instalarán en breve.





Por otro lado, la pintura amarilla de los pasos de peatones es provisional, quedando aún pendiente de mejorar la capa de rodadura del acceso principal a la calle. Desde el Ayuntamiento de La OIiva se está trabajando para finalizar las obras lo antes posible, garantizando siempre la seguridad y evitando provocar mayores molestias.





En cuanto a las obras del plan de accesibilidad de la calle Playa de Cho León, se informa que se realizaban de manera conjunta con las de la red de pluviales de la propia calle. La canalización tenía previsto el vertido por gravedad conectando a la red existente, pero eso no fue posible debido a causas sobrevenidas que no se pudieron prever. Cuando se abrió la calle aparecieron una gran cantidad de servicios afectados de todo tipo que cruzaban la calzada (saneamiento, baja tensión, agua, etc.), que obligaron a modificar los niveles de la canalización.





La alcaldesa de La Oliva, Pilar González, ha apuntado que “como solución se está trabajando en la redacción de un proyecto para un depósito de impulsión que permita sacar las aguas pluviales de la calle”. González ha insistido en que “hemos buscado siempre evitar molestias a los vecinos y dar toda la celeridad posible a las obras que, sabemos que son molestas mientras están pero los resultados son siempre para mejorar”.





Plan municipal de reasfaltado





El gobierno local ha dado impulso también a una nueva edición del plan municipal de reasfaltado, que pretende ir corrigiendo las deficiencias de muchas calles de los diferentes pueblos.





En una primera fase se actuará sobre la Avenida Primero de Mayo en Parque Holandés; las calles de Corralejo El Roque, El Médano, La Gomera, Aulaga; en La Oliva, las calle Salvador Manrique de Lara, callejón del 50 y Antonio Melián.





La segunda fase del plan contempla actuaciones en Tindaya, las calles de la Casa Alta, La Ladera, Montaña, Los Reyes, Buenavista, La Oliva; en La Caldereta, Nuestra Sra de los Dolores; En Villaverde, en las calles Los Saltos, San Vicente Ferrer y Las Huertas; Levante, en El Roque; y la calle Los Portales, en Lajares.