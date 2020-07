Fuerteventura.- En Puerto del Rosario Playas de Los Pozos, Puerto Lajas y Playa Blanca ya ondean sus banderas azules

El primer edil portuense también explicó que “a pesar de que nuestro municipio no es eminentemente turístico, se está trabajando para que así lo sea y, no obstante, sea la puerta de entrada de los/as miles de turistas que entran cada año a nuestra isla, no sólo por el aeropuerto, sino también por los cruceros que, dentro de unos meses, volverán a arribar en Fuerteventura”.