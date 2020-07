Fuerteventura.- El PP pide convocar de urgencia Órgano Ambiental del Cabildo para desatascar parcela Residencia Sociosanitaria de Gran Tarajal

"El 31 de diciembre de 2022 tiene que estar acabada o perderemos el dinero que el Gobierno de Canarias ha destinado a este proyecto en el marco del II Plan de Infraestructuras Sociosanitarias", asegura el diputado Fernando Enseñat que recuerda que "esta residencia ya estaba incluida en el I Plan y, por no tener el suelo, no se ejecutó la obra. Que no nos pase lo mismo porque es vital para las familias del sur de la isla contar con este servicio de atención a nuestros mayores y dependientes".