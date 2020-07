Fuerteventura.- Coalición Canaria abandona el pleno de Puerto del Rosario ante negativa del alcalde a dar explicaciones por denuncia de acoso sexual

Manuel Miranda quiere también explicaciones sobre por qué durante esta semana el alcalde o las concejales de Personal y la de Igualdad no han actuado en defensa de la mujer denunciante: “les hemos solicitado formalmente que activen todos los recursos necesarios, propios y de otras instituciones superiores para atender y apoyar a la mujer denunciante, y no lo han hecho. Es una grave dejación de competencias. Conocen la denuncia y tanto PSOE como PODEMOS como los ex de CIUDADANOS siguen sin querer prestar la ayuda necesaria a la mujer que ha denunciado acoso sexual”.