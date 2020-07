Fuerteventura.- CC exige aplicar protocolo para casos de acoso sexual, ante denuncia presentada en Puerto del Rosario contra el alcalde y un concejal

Respetamos los procesos judiciales que puedan derivarse de esta denuncia, pero no podemos compartir que 24 horas después de conocer la querella el sistema de apoyo a las mujeres víctimas de acoso sexual no se haya activado, y que el alcalde y el concejal implicados sigan actuado como si no hubiera pasado nada, sin dar una sola explicación.