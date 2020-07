Atletismo de Fuerteventura no se rinde, aunque les nieguen el pan y la sal.

El atletismo de Fuerteventura ya ha vivido tiempos difíciles, momentos que nos hicieron más fuertes y más solidarios, situaciones que nunca debemos de olvidar, pero las actuales circunstancias (instalaciones atléticas cerradas, pruebas populares suspendidas unilateralmente por los ayuntamientos…) están poniendo a prueba nuestra resiliencia, nuestra empatía, así como nuestra capacidad de dialogar y por supuesto nuestra paciencia.





En líneas generales el atleta, la atleta es gente dura, acostumbrada en entrenar horas y horas, a doblar sesiones, a hacer kilometrajes sobrehumanos, a estar meses y meses entrenando sin competir, pero a lo que no nos acostumbramos es a la incomprensión, al desconocimiento de nuestro deporte por los responsables políticos, a la incompetencia, a la injusticia, a la improvisación, para todo esto no estamos preparados ni preparadas, aunque parece que debemos llevarlo con resignación espartana.





El atletismo es un deporte que es más que correr, si bien corremos en la pista, hacemos pruebas de vallas y de obstáculos, y corremos campo a través, corremos por las montañas y por las dunas, corremos por los barrancos y veredas, pero también lanzamos, también saltamos, hacemos combinadas, programamos pruebas para adultos y máster, y por supuesto para menores…





El atletismo necesita la pista para realizar series, para hacer salida de tacos y técnica de vallas, multisaltos, saltos de longitud, altura, pértiga y también triple salto, lanzar la jabalina, el disco, el martillo y el peso; atletas como Yanira Soto, Paola Sarabia o Darwin Echeverry no son internacionales por “su cara bonita”, son internacionales porque detrás hay un trabajo de años que estamos a punto de tirar por la borda por la imposibilidad de entrenar en unas instalaciones atléticas óptimas en nuestra isla, pues están cerradas alegando no sabemos qué razones, nos han dados tantas desde mediados de mayo…que si los protocolos sanitarios, que si la cita previa, que si el personal, que si la documentación y ahora que las instalaciones deportivas municipales de la capital carecen de Plan de Autoprotección y de Evacuación.





Tanto la Federación Canaria de Atletismo como la Federación Española tienen planificados los diferentes campeonatos regionales y nacionales para los meses de agosto, septiembre, octubre…competiciones y campeonatos que no se pudieron celebrar en las fechas previstas por el confinamiento, es por ello que el atletismo majorero no termina de entender como los y las atletas de Fuerteventura se ven en inferior de condiciones con respecto al resto de atletas de Canarias que pueden entrenar, la mayor parte de las pista del archipiélago están abiertas y disponibles, mientras los majoreros y las majoreras de la capital y de La Oliva no lo pueden hacer.





Por otro lado, ser capaces de organizar una Copa de Trail en Fuerteventura no fue flor de un día, detrás hay mucho trabajo y reuniones, mucha dedicación y esfuerzo por parte de unas Organizaciones en su mayor parte amateur y que han sacrificado familia y dinero para tener un Trail de nivel, es por ello que reclamamos a los ayuntamientos sensibilidad con las organizaciones, así como reuniones para planificar modificaciones de fechas o incluso suspensiones.





La pregunta que se hace el atletismo majorero es cuándo comenzará la nueva normalidad en el norte de la Maxorata; a día de hoy el Estadio Municipal Juan Lasso Brito de Antigua está abierto, en Gran Tarajal podemos lanzar, el módulo de Costa Calma y el campo de fútbol de Morro Jable abiertos, el atletismo en Pájara entrena en estos dos espacios, pero el Estadio Municipal de Risco Prieto sigue cerrado, recordemos que se dio, después de mucho pelear, la fecha del lunes 6 de julio para su apertura, sin embargo sigue clausurado