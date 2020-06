PP de Pájara reconoce el trabajo de su concejal de Playas Dunia Álvaro : "Recuperó 4 banderas azules en solo 5 meses"

El PP de Pájara y Fuerteventura quiere reconocer públicamente la labor de la ex concejala de Playas, Dunia Álvaro, que después de 5 meses de intenso trabajo en el área ha conseguido que Pájara recupere 4 banderas azules perdidas por la desidia del anterior Alcalde que llegó a afirmar "que no querían este sello y que no se presentaban porque los requisitos eran muy duros".