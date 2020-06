Fuerteventura.- Sergio Lloret: “El modelo comarcal del PIOF reducirá el desequilibrio insular”

“Que toda la población de Fuerteventura sienta que tiene igualdad de acceso a los servicios básicos” es uno de los principales objetivos que se ha marcado el equipo de gobierno del Cabildo para impulsar el Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura que espera aprobarse a finales del próximo año.





Así lo explica el consejero de Ordenación del Territorio, Sergio Lloret López, quien da cuenta del modelo “comarcal con varias centralidades” que plantea el documento. Permitirá, insiste, “reducir el desequilibrio insular, no solo entre el norte y el sur, sino también entre los municipios“.



Ayer se reunía, por primera vez en esta legislatura, la Comisión de Seguimiento del PIOF en la que se dio cuenta del dictamen favorable al documento emitido por el catedrático Franciso Villar, uno de los padres de la nueva ley del suelo, insistió Lloret, y que avala la seguridad jurídica del plan que se está elaborando.







Nuevo modelo turístico



Lloret aseguró que el documento no plantea nuevas zonas turísticas, con respecto a las planteadas en el borrador de 2015, “incluso se reducen bastante las del plan vigente porque uno de los compromisos clave del equipo de gobierno es tener un plan insular sostenible por obligación legal…y como estrategia clara de la sostenibilidad turística”.



El nuevo PIOF aboga por un nuevo modelo turístico “con muy poca densidad, una exigencia alta de calidad y , la gran novedad, la incorporación de equipamientos vinculados al turismo que den mayor competitividad y que cualifiquen la oferta turística de Fuerteventura”, insistió.



También se apuesta, insistió Lloret, por diversificar la economía impulsando zonas logísticas, comerciales y tecnológicas vinculando la actividad al aeropuerto y a los puertos, aportando recursos que junto con el desarrollo de energías alternativas puedan crear empleo, recalcó.







CC también apoya un plan comarcal



El consejero de Ordenación del Territorio también destacó el cambio de criterio de los nacionalistas que, al parecer, se muestran ahora a favor del plan de carácter “comarcal” a pesar de que en la pasada legislatura CC no llegó a un acuerdo con el PSOE sobre este documento que fundamentaba su pacto de gobierno.