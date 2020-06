Fuerteventura.- Mario Cabrera alerta sobre nuevas construcciones dentro del campo de tiro de Pájara.

La construcción, sobre la que no nos consta ningún tipo de comunicación o informe oficial en las instituciones majoreras, genera un importante impacto visual y hasta ambiental, en un espacio de alto valor natural. Las basuras y restos derivados de las obras se extienden por un perímetro de varios cientos de metros. Demostrando que no se han tenido en cuenta ni si quiera las exigencias de gestión de residuos que a cualquier pequeña obra particular se le exige cumplir.