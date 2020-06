Fuerteventura.- La falta de agua desde hace meses lleva a una vecina de Tetir “a entrar en depresión”

Fuerteventura.- Desde que el año pasado se hicieran obras para mejorar la rotonda de Tetir, la vecina Mercedes Vera sufre un “calvario” por la falta de agua en su vivienda.





Hasta esa fecha había tenido cortes puntuales de agua, como viene siendo habitual en la isla, reconoce, “pero nunca como ahora”.





Se levanta a las cinco de la mañana para poner la lavadora y a partir de las siete “ya no hay agua en todo el día”.

Apenas un hilo sale del grifo, y su hijo y ella, han precisado agua embotellada para poder poder lavarse en los días de confinamiento en los que se indicaba la necesidad de extremar la higiene en el hogar y también la personal.