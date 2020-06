Fuerteventura .- La Asociación Deportiva “Puerto Cabras Mar” defiende la Pesca Recreativa

Pero lo que no podemos aceptar de ninguna manera es que se culpe por ello al pescador recreativo, pues nosotros no somos responsables ni culpables de ninguna manera de que en las islas no haya ningún turista, y mucho menos de que los bares, hoteles y restaurantes, entre muchos otros, estén cerrados, y mucho menos aún de que ellos, los Profesionales del Mar, no puedan vender sus capturas.